5 березня відбулася прем’єра романтичного реаліті Холостяк 11 на телеканалі СТБ. Головний герой проекту Михайло Заливако на першій вечірці познайомився з 30 дівчатами. Детальніше про учасниць Холостяка 11 – читайте на Фактах ICTV.

Дана

Вік: 29

Діяльність: співачка, солістка гурту SELFY.

Мета в житті: створити щасливу сім’ю.

Ідеал чоловіка: чесний, успішний, цілеспрямований, мудрий, сімейний, вірний, турботливий, добрий, ніжний.

Instagram: dana_selfy

Анна

Вік: 28

Діяльність: турагент.

Мета в житті: вирушити до Мексики на археологічні розкопки в столицю стародавнього царства майя, побувати на фестивалі Burning Man, побачити всі старовинні замки світу, побувати у Фінляндії, сходити в гості до Санта-Клауса, побачити північне сяйво; відкрити своє туристичне агентство; створити міцну щасливу сім’ю.

Ідеал чоловіка: розумний, сміливий, активний, турботливий, порядний, з почуттям гумору.

Instagram: hannastorozhuk

Анастасія

Вік: 24

Діяльність: акторка.

Мета в житті: авто і квартира.

Ідеал чоловіка: душевний і з гумором.

Ольга

Вік: 22

Діяльність: студентка.

Мета в житті: написати дитячу книгу, яка стане бестселером і буде продаватися по всьому світу.

Ідеал чоловіка: партнер, який розуміє, приймає і любить, з яким можна побудувати міцні довірчі стосунки.

Розалі

Вік: 23

Діяльність: співачка в шоу, модель.

Мета в житті: досягти бажаної фінансової свободи, відкрити власну улюблену справу і побудувати сім’ю, у якій пануватиме гармонія і взаєморозуміння.

Ідеал чоловіка: партнер, який дає дівчині відчуття безпеки, стабільності.

Instagram: rosali_kovbasa

Христина

Вік: 24

Діяльність: стилістка, модель.

Мета в житті: перемогти в проекті Холостяк.

Ідеал чоловіка: партнер, який не ставить зайвих запитань, а бере і робить, поважає особисті кордони, не виносить мозок, піклується, дає простір для зростання і водночас підтримує; досягає цілей, заробляє гроші; вихований; гарної статури, спортивний, з хорошою генетикою; вік не надто важливий; спокійний, але не нудний, не вискочка і не настирливий; уміє зацікавити і порадувати.

Instagram: p.u.s.t.o.v.a.r

Лола

Вік: 23

Діяльність: тимчасово безробітна.

Мета в житті: бути щасливою, реалізуватися в роботі й сім’ї.

Ідеал чоловіка: немає.

Олександра

Вік: 22

Діяльність: стилістка, організаторка фешн-зйомок, модель.

Мета в житті: зробити світ добрішим і радіснішим; вплинути на те, щоб суспільство мало здоровий егоїзм; залишитися в пам’яті рідних і близьких людиною з великим серцем; досягти успіху в кар’єрі, стати дизайнеркою одягу; створити міцну сім’ю.

Ідеал чоловіка: добрий, відкритий, відданий, чуттєвий, мрійливий, цілеспрямований; часом зухвалий, але ввічливий, який поважає себе та інших людей; здатний зрозуміти, чесний, відповідальний, щедрий; інтелектуал, який має смак.

Instagram: manchkina5

Уляна

Вік: 28

Діяльність: засновниця студії краси, майстриня татуажу.

Мета в житті: розкрити і реалізувати свій потенціал; більше пробувати нового і отримувати задоволення від життя; створити міцну і щасливу сім’ю.

Ідеал чоловіка: з високим рівнем інтелекту і хорошим почуттям гумору, старший за віком; вихований, відповідальний, доглянутий, тримає слово, турботливий і вміє любити; мінімаліст.

Джессіка

Вік: 25

Діяльність: власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу.

Мета в житті: мати свою власну квартиру, стрибнути з парашутом у Дубаї, побувати в Австралії, знайти кохання.

Ідеал чоловіка: розумний, надійний, мужній, з гарним почуттям гумору, зростом 180+, русявий або з темним волоссям, із синіми або зеленими очима.

Instagram: antoniajessica

Тетяна

Вік: 24

Діяльність: дизайнер інтер’єрів.

Мета в житті: бути в топі дизайнерів України.

Ідеал чоловіка: високий, спортивний, розумний, з почуттям гумору, впевнений у собі, харизматичний, цілеспрямований.

Instagram: shevtsovatetiana

Дарія

Вік: 23

Діяльність: фітнес-тренер.

Мета в житті: бути гарною дружиною і мамою; швидше відкрити свій клуб, стати тренеркою в різних напрямах.

Ідеал чоловіка: відповідальний, уважний, терплячий, з почуттям гумору, цілеспрямований.

Instagram: stavnicha_dasha

Ольга

Вік: 25

Діяльність: художниця і модель.

Мета в житті: бути щасливою, створити сім’ю, стати матір’ю двох дітей і завести собак; стати значущою для сучасного світу мистецтва і моди.

Ідеал чоловіка: мужній інтелектуал, з шалено манливими красивими руками і гострим поглядом, прекрасним почуттям гумору і чудовим смаком, дбайливий і милий, чуттєвий.

Instagram: cherez_kray

Юля

Вік: 28

Діяльність: керівник відділу офіс-менеджменту в IT-компанії.

Мета в житті: відкрити свій ресторан і побудувати міцну сім’ю з коханим чоловіком.

Ідеал чоловіка: веде активний спосіб життя, любить подорожувати, добрий, цілеспрямований, турботливий, надійний, щедрий, з почуттям гумору, вірний; його пріоритет – міцна і забезпечена сім’я, де основною складовою є щаслива дружина.

Катерина

Вік: 29

Діяльність: власниця туристичної агенції.

Мета в житті: сім’я з двома дітьми.

Ідеал чоловіка: добрий, турботливий, розумний, мужній, упевнений в собі, з гарним почуттям гумору.

Олена

Вік: 26

Діяльність: безробітна.

Мета в житті: побудувати міцну сім’ю з люблячим чоловіком, який буде підтримувати у будь-яких починаннях, довіряти і загалом любити такою, яка є.

Ідеал чоловіка: мужній, харизматичний, привабливий, перспективний, позитивний, добрий, вірний, турботливий.

Instagram:_titova._

Валентина

Вік: 25

Діяльність: у минулому стюардеса; зараз тимчасово не працює.

Мета в житті: сім’я і діти; щоб Валерій Меладзе співав у Валентини на весіллі.

Ідеал чоловіка: Хав’єр Бардем; мудрий, сильний, добрий.

Instagram: valentinavvalencia

Аня

Вік: 22

Діяльність: веброзробниця, вебдизайнерка.

Мета в житті: домогтися успіхів у своїй професії у сфері ІТ і, якщо пощастить, у професії ведучої; знайти свою другу половинку і стати мамою двох дітей.

Ідеал чоловіка: мудрий, здатний зрозуміти, спокійний, розумний, добрий, але при цьому гарний кризовий менеджер.

Instagram: by_guzeeva

Надін

Вік: 29

Діяльність: блогерка, власниця маркетингової компанії.

Мета в житті: щаслива сім’я з люблячим чоловіком і двома дітьми.

Ідеал чоловіка: харизматичний, самодостатній, романтичний, активний інтелектуал з умінням щиро кохати, піклуватися, підтримувати і приємно дивувати; любить активний відпочинок, усебічно розвивається; не створює конфліктів, може спокійно все обговорити; дуже любить дітей і мріє про сина.

Instagram: nadin5_

Юля

Вік: 32

Діяльність: помічник керівника виставкової компанії.

Мета в житті: щаслива і міцна сім’я; стати мамою і щасливою коханою жінкою; подорожі; придбання власного житла.

Ідеал чоловіка: розумний, відповідальний за свою сім’ю, слова і вчинки; стабільний; готовий до сім’ї; легкий, добрий, щедрий, харизматичний, з почуттям гумору.

Instagram: julia_lukovskaya

Ксенія

Вік: 20

Діяльність: персональна тренерка; тренерка групових напрямків (зумба, пілатес, стретчинг).

Мета в житті: знайти взаємне кохання з гідним чоловіком; відчувати задоволення від життя, поринати в пригоди.

Ідеал чоловіка: високий, розумний, цілеспрямований, надійний, чесний, вірний, красивий, мужній, з почуттям гумору і внутрішнім стрижнем, відповідальний; людина, яка тримає своє слово.

Алла

Вік: 36

Діяльність: організація заходів.

Мета в житті: стати дипломованим фахівцем; приносити користь людям; створити щасливі стосунки і разом пізнавати цей світ; втілити в життя “проект мрії”.

Ідеал чоловіка: з почуттям гумору, уважний, допитливий; уміє проявляти емпатію, має внутрішню силу й бажання пізнавати цей світ і розвиватися.

Instagram: egiptyanochka

Єлизавета

Вік: 24

Діяльність: повітряна гімнастка.

Мета в житті: подорожувати по всьому світу і взяти золото на цирковому фестивалі.

Ідеал чоловіка: немає.

Instagram: elkrutikova

Хана

Вік: 21

Діяльність: безробітна.

Мета в житті: мати можливість допомагати іншим людям, забезпечити старість батьків.

Ідеал чоловіка: високий, міцний, мужній і розумний.

Юлія

Вік: 27

Діяльність: контент-менеджерка, СММ-менеджерка/графічна дизайнерка.

Мета в житті: відкрити свою рекламну агенцію.

Ідеал чоловіка: добрий, здатний зрозуміти, веселий, спортивної статури, амбітний, працьовитий, без шкідливих звичок.

Instagram: julz_seven Аліса Вік: 30 Діяльність: бізнес-леді. Мета в житті: об’їздити весь світ з коханою людиною. Ідеал чоловіка: з почуттям гумору, турботливий, щедрий, розумний, миловидний, веселий, владний. Instagram: _ya_ne_tu_ Валентина Вік: 23 Діяльність: приватна підприємиця. Мета в житті: створити міцну сім’ю, внести в неї ті традиції і цінності, яких не було в сім’ї Валі; організувати свою підприємницьку діяльність таким чином, щоб вона була корисна у сфері благодійності; пожити кілька місяців у Нью-Йорку. Ідеал чоловіка: не вище 190 см, світлоокий, з добрим почуттям гумору, харизматичний.

Instagram: myyyrmyr

Вікторія

Вік: 29

Діяльність: менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week.

Мета в житті: присвятити своє життя тому, що виходить найкраще, і навчитися бути людиною, яка задоволена життям, незважаючи на обставини.

Ідеал чоловіка: добрий, самодостатній, упевнений у собі, не зарозумілий, який любить людей і свою роботу; з добре розвиненим інтелектом і почуттям гумору; важлива риса – наявність таланту.

Анна

Вік: 20

Діяльність: студентка.

Мета в житті: побудувати запаморочливу кар’єру в консалтингу, у компанії “великої четвірки”; створити сім’ю, побудувати будинок; повністю самореалізуватися.

Ідеал чоловіка: партнер, який проявляє увагу, турботу, любов, головна цінність якого ― сім’я і близькі; з живим інтелектом, духовно розвинений, цікавий співрозмовник; має внутрішній драйв, горить улюбленою справою, з почуттям гумору, уважний до дрібниць; з приємною зовнішністю, спортивний, з підтягнутою статурою; легкий на підйом, прагне розвиватися, любить подорожувати, експериментувати, пізнавати нове.

Instagram: saltykova_anna_

Холостяк 11: як пройшов третій випуск

19 березня в ефір вийшов третій випуск романтичного шоу Холостяк на СТБ. Під час нього головний герой Михайло Заливако вперше поцілував одну з учасниць.

Володаркою поцілунку стала Юлія, що має прізвисько Зайка. Дівчата з двох будинків дізналися про існування один одного та почали з’ясовувати стосунки.

Фото: СТБ