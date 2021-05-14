Францію на міжнародному конкурсі Євробачення 2021 представлятиме співачка Барбара Праві з піснею Voilà. В основі композиції лежить чуттєва історія переживань та зізнань артистки перед своїм глядачем.

Перший півфінал Євробачення пройде 18 травня у Роттердамі. Участь у пісенному конкурсі візьмуть 39 країн.

А переможця ми дізнаємося у фіналі шоу, який відбудеться 22 травня.

Текст і переклад пісні Барбари Праві

У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 співачка Барбарі Праві займає перше місце. Конкурсна пісня артистки показує її як сольну виконавицю, яка вийшла з тіні.

Текст і переклад пісні Барбари Праві – читайте на Фактах ICTV.