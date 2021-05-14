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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Наташа Тарчевська |

Євробачення 2021: Францію представить Барбара Праві з піснею Voilа

Євробачення 2021: Францію представить Барбара Праві з піснею Voilа

Францію на міжнародному конкурсі Євробачення 2021 представлятиме співачка Барбара Праві з піснею Voilà. В основі композиції лежить чуттєва історія переживань та зізнань артистки перед своїм глядачем.

Перший півфінал Євробачення пройде 18 травня у Роттердамі. Участь у пісенному конкурсі візьмуть 39 країн.

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А переможця ми дізнаємося у фіналі шоу, який відбудеться 22 травня.

Текст і переклад пісні Барбари Праві

У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 співачка Барбарі Праві займає перше місце. Конкурсна пісня артистки показує її як сольну виконавицю, яка вийшла з тіні.

Текст і переклад пісні Барбари Праві – читайте на Фактах ICTV.

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