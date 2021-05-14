65-й пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде у Роттердамі з дотриманням всіх карантинних обмежень. У першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, виступлять 16 учасників.

Порядок виступів країн був визначений жеребкуванням та затверджений виконавчим директором конкурсу Мартіном Остердалом. Онлайн трансляцію Євробачення 2021 можна буде подивитися на СТБ і UA: Перший. Захід розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Представник України на Євробаченні гурт Go-A вийде на сцену конкурсу у першому півфіналі під 15-м номером.

Які пісні виконуватимуть учасники Євробачення у першому півфіналі – дивіться на Фактах ICTV.

The Roop – Discoteque (Литва)

Ana Soklič – Amen (Словенія)

Manizha – Russian woman (Росія)

Tusse – Voices (Швеція)

Montaigne – Technicolor (Австралія)

Vasil – Here I Stand (Північна Македонія)

Lesley Roy – Maps (Ірландія)

Elena Tsagrinou – El Diablo (Кіпр)

TIX – Fallen Angel (Норвегія)

Albina – Tick-Tock (Хорватія)

Hooverphonic – The Wrong Place (Бельгія)

Eden Alene – Set Me Free (Ізраїль)

Roxen – Amnesia (Румунія)

Efendi – Mata Hari (Азербайджан)

Go-A – Shum (Україна)

Destiny – Je Me Casse (Мальта)

Прогнози букмекерів на Євробачення 2021

У міжнародному прогнозі букмекерів на Євробачення 2021 лідирує співачка Barbara Pravi, яка представлятиме Францію.

Друге місце займає гурт Maneskin з Італії. А на третій позиції розташувалася виконавиця з Мальти – Destiny. П’ятірку лідерів закривають представники Швейцарії та Ісландії. Український гурт Go-A займає 8 місце у рейтингу букмекерів.

Фото: Eurovision.ua