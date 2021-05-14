Що означає образ Go-A на Євробаченні 2021 і хто його створив

Вже 18 травня Україну на Євробаченні 2021 у першому півфіналі представить гурт Go-A. Концертний образ для якого був створений українським дизайнером Дмитром Курятою.

Про образ Go-A на Євробаченні 2021 та його створення – читайте на Фактах ICTV.

За словами Дмитра, під час створення образу для музичного колективу він надихався початковим варіантом пісні Шум, який не був адаптований до формату Євробачення.

– Завжди, коли я слухаю музику, в мене виникає візуальний ряд і асоціації з нею. Це не обов’язково костюми – це можуть бути картинки, які ніяк не пов’язані з одягом. Коли вже намалювалася концепція, яким ми хочемо бачити цей номер, я намалював один варіант ескізів, – сказав Курята.

Дизайнер розповів, що були сумніви, оскільки в постановників у голові була одна історія, в нього – друга, в артистів – третя. В зв’язку з цим вони практично кардинально змінили концепцію номера щодо костюмів. І вже другий варіант намальованих Дмитром ескізів сподобався всім.

Курята розповів, що зелена шуба, в якій на сцені з’явиться фронтвумен гурту Катерина Павленко – це тонкий натяк на народний український елемент.

– У карпатському народному костюмі є таке поняття як гуня – це така кудлата форма хутра. Дуже-дуже тонко ми використовуємо народні елементи, так, щоб їх ніхто не побачив. Чим більше підтекстів і нашарувань ти робиш, нехай внутрішніх, про які не обов’язково говорити вголос, тим глибший та яскравіший виходить образ, – поділився дизайнер.

Також Дмитро заінтригував і розповів про цікавий металевий елемент, який Катерина одягне на себе для більш зухвалого образу. Він був створений дизайнером Оленою Романовою.

На створення образу для інших учасників колективу Дмитра надихнув початковий кліп гурту Go-A на пісню Шум.

– Для кожного хлопця опрацьований костюм згідно статурі. В кожного своя індивідуальна форма, – розповів кутюр’є.

Курята поділився, що на створення самих костюмів, не беручи до уваги розробки концепції та ескізів, пішов тиждень. Чотири дні з якого припадали на початок локдауну в Києві, коли всі магазини були закриті.















Зелена шуба та металевий елемент: як створювалися костюми Go-A для Євробачення 2021 / 4 фотографии

Також він згадав про те, що працював з гуртом у минулому році, коли вони повинні були виступати на Євробаченні 2020 з піснею Соловей.

– Костюм, який ми створили для номера Соловей, мені самому дуже сподобався. Це був цікавий шлях від ескізу до створення форми. Те, що вийшло, відрізняється від того, що було попередньо намальовано, адже примірки та сама постановка додають свої корективи. Але торішній образ був досить вдалим, – сказав Курята.

Також дизайнер розповів, що йому було дуже легко працювати з Go-A, оскільки учасники гурту повністю довірилися йому.

Номер Go-A на Євробаченні 2021

У створенні концертного номера Go-A для Євробачення 2021 колективу допомагають хореограф Костянтин Томільченко та режисер-постановник Олександр Братковський.

В основі номера лежить пробудження, прихід весни та початок чогось нового. Також Братковський розповів, що графіка, візуальні ефекти та хореографія будуть гармонійно доповнювати конкурсний номер Go-A.