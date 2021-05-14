Українська співачка Джамала розповіла, як їй вдалося схуднути і якої дієти вона дотримувалася. Також вона повідала, куди поїде відпочивати влітку.

За словами артистки, під час дієти дуже важливо не голодувати.

– Якщо я відчувала, що хочу їсти, то брала з собою жменю горішків, і це мені дуже допомагало. На сніданок я їла, наприклад, омлет і салат, на обід – індичку та салат, на вечерю – склянку безлактозного молока або салат з рибою, – сказала Джамала.

Співачка зізналася, що полюбляє борошняні вироби та солодке, тому вона себе в цьому обмежує.

Також Джамала розповіла, що наразі в неї дуже багато планів, і вона ще не думала, куди поїде відпочивати влітку.

– Я залежна від моря і не можу без води, – сказала артистка.

Джамала випустила новий альбом

Наприкінці квітня Джамала презентувала новий альбом 5:45. До нього увійшли треки, які вона писала протягом двох років.

В ЕР артистки увійшло п’ять синглів. Усі композиції виконавиця створювала разом з електронними музикантами.

Фото: Джамала