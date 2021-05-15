В 11 випуску шоу Холостяк 11 відбулась безпрецедентна подія – у шоу повернулась учасниця, яка вибула, – Юлія Зайка.

Найперша фаворитка шоу не змогла змиритися з тим, що історія стосунків із головним героєм шоу Михайлом Заливаком обірвалась так несподівано.

Дівчина відчайдушно боролась за кохання.

Головний холостяк країни не мав для неї троянди ще у восьмому випуску. Однак по дорозі до автомобіля дівчина вмовила чоловіка дати їй другий шанс.

У дев’ятому випуску дівчина намагалася всіляко заволодіти увагою холостяка, навіть приєдналась до індивідуального побачення Ані.

Але у відеозверненні ніяк не могла дібрати слів, що наштовхнуло Михайла Заливака на думку, що її почуття не надто сильні.

Дівчина не полишила спроб здобути щастя на проекті, і в 11 випуску передала холостякові через ведучого шоу Григорія Решетника запрошення на зустріч.

– Михайле, почнімо все спочатку? Чекаю тебе на місці нашої першої зустрічі, – написала Зайка в листі.

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Дівчина вдягла оксамитову сукню, яку холостяк придбав їй на першому побаченні, навіть зробила таку саму зачіску, як того дня.

Чекала чоловіка Юля Зайка на тому ж місці, де відбулася їхня перша зустріч.

Дівчина освідчилась Михайлові в коханні й він учергове дав їй шанс.

Михайло зателефонував своїй мамі та познайомив її з дівчиною. Зустрівся головний герой і з мамою Зайки.

Урешті пара пішла на прогулянку і в квітковому магазині холостяк підійшов до вази з трояндами й вручив одну з них Юлі.

– Я хочу, щоб ти повернулась, – сказав холостяк, простягнувши дівчині квітку.

Після цього Михайло зізнався, що в нього знову йокнуло в серці.

Таким чином уперше в історії проекту фіналістками стали три дівчини – Анна Богдан, Розалі Номбре та Юлія Зайка Бельченко.

Фото: Холостяк, Юлія Зайка Бельченко