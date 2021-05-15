В 11 випуску шоу Холостяк 11 відбулась безпрецедентна подія – у шоу повернулась учасниця, яка вибула, – Юлія Зайка.
Найперша фаворитка шоу не змогла змиритися з тим, що історія стосунків із головним героєм шоу Михайлом Заливаком обірвалась так несподівано.
Дівчина відчайдушно боролась за кохання.
Головний холостяк країни не мав для неї троянди ще у восьмому випуску. Однак по дорозі до автомобіля дівчина вмовила чоловіка дати їй другий шанс.
У дев’ятому випуску дівчина намагалася всіляко заволодіти увагою холостяка, навіть приєдналась до індивідуального побачення Ані.
Але у відеозверненні ніяк не могла дібрати слів, що наштовхнуло Михайла Заливака на думку, що її почуття не надто сильні.
Дівчина не полишила спроб здобути щастя на проекті, і в 11 випуску передала холостякові через ведучого шоу Григорія Решетника запрошення на зустріч.
– Михайле, почнімо все спочатку? Чекаю тебе на місці нашої першої зустрічі, – написала Зайка в листі.
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Дівчина вдягла оксамитову сукню, яку холостяк придбав їй на першому побаченні, навіть зробила таку саму зачіску, як того дня.
Чекала чоловіка Юля Зайка на тому ж місці, де відбулася їхня перша зустріч.
Дівчина освідчилась Михайлові в коханні й він учергове дав їй шанс.
Михайло зателефонував своїй мамі та познайомив її з дівчиною. Зустрівся головний герой і з мамою Зайки.
Урешті пара пішла на прогулянку і в квітковому магазині холостяк підійшов до вази з трояндами й вручив одну з них Юлі.
– Я хочу, щоб ти повернулась, – сказав холостяк, простягнувши дівчині квітку.
Після цього Михайло зізнався, що в нього знову йокнуло в серці.
Таким чином уперше в історії проекту фіналістками стали три дівчини – Анна Богдан, Розалі Номбре та Юлія Зайка Бельченко.
Фото: Холостяк, Юлія Зайка Бельченко