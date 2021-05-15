Учасниця шоу Холостяк 11 Дарія Ставнича, яка залишила проект в 11 випуску за крок до фіналу, не шкодує, що заповнила анкету для участі в шоу.

– Усе в нашому житті має початок і кінець. У нас із Мішею був щасливий початок, красива історія, наповнена хвилюванням, щирістю, закоханістю, але, на жаль, цій історії час завершуватися, – написала на своїй сторінці в Instagram Дарія Ставнича.

Дівчина запевняє, що проект довів їй, що не варто боятися й приховувати свої почуття.

– Я вдячна долі за можливість подивитися на себе з боку. Звичайно ж, дуже шкода, що на цьому етапі наші стосунки були перервані, але життя на цьому не зупинилося!

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Учасниця Холостяка 11 переконує, що реаліті-шоу змінило напрямок, яким вона рухалась, на краще.

Холостяк 11 випуск 11

14 травня в 11 випуску шоу Холостяк 11 проект за крок до фіналу покинула спортсменка Дарія Ставнича.

Головний герой шоу Михайло Заливако не дав їй троянду, оскільки відчув, що дівчина закрилась від нього й зосередилась на невдалому спілкуванні з його мамою.

У фіналі 21 травня вперше за всю історію шоу за серце холостяка змагатимуться троє учасниць – Анна Богдан, Розалі Номбре та Юлія (Зайка) Бельченко.

Джерело: Дарія Ставнича

Фото: Холостяк