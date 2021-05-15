PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / ТБ
Тетяна Забожко |

Історії час завершуватися: учасниця Холостяка 11 про виліт із шоу

Даша_Холостяк

Учасниця шоу Холостяк 11 Дарія Ставнича, яка залишила проект в 11 випуску за крок до фіналу, не шкодує, що заповнила анкету для участі в шоу.

– Усе в нашому житті має початок і кінець. У нас із Мішею був щасливий початок, красива історія, наповнена хвилюванням, щирістю, закоханістю, але, на жаль, цій історії час завершуватися, – написала на своїй сторінці в Instagram Дарія Ставнича.

Дівчина запевняє, що проект довів їй, що не варто боятися й приховувати свої почуття.

– Я вдячна долі за можливість подивитися на себе з боку. Звичайно ж, дуже шкода, що на цьому етапі наші стосунки були перервані, але життя на цьому не зупинилося!

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Холостяк 11???? (@stavnicha_dasha)

Учасниця Холостяка 11 переконує, що реаліті-шоу змінило напрямок, яким вона рухалась, на краще.

Холостяк 11 випуск 11

14 травня в 11 випуску шоу Холостяк 11 проект за крок до фіналу покинула спортсменка Дарія Ставнича.

Головний герой шоу Михайло Заливако не дав їй троянду, оскільки відчув, що дівчина закрилась від нього й зосередилась на невдалому спілкуванні з його мамою.

У фіналі 21 травня вперше за всю історію шоу за серце холостяка змагатимуться троє учасниць – Анна Богдан, Розалі Номбре та Юлія (Зайка) Бельченко.

Джерело: Дарія Ставнича

Фото: Холостяк

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка