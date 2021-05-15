Полотно Енді Уорхола, знайдене багато років тому в гаражі рокера Еліса Купера, може стати найбільш продаваним твором мистецтва в штаті Арізоні в США.

Легенда музики Еліс Купер має намір продати на аукціоні картину Енді Воргола Маленьке електричне крісло.

Полотно виставлять 23 жовтня на аукціоні, який організовує галерея Ларсен в Скоттсдейл (США). За оцінками галереї, за нього можна виручити від $2,5 млн до $4,5 млн.

Червоний акрил та шовкографія на полотні були частиною серії Воргола Смерть та катастрофа. Поп-художник часто збирав знімки з різних журналів, щоб використовувати їх як натхнення для своїх робіт. Серед них були зображення електричного стільця.

Твір мистецтва був подарунком на день народження в 70-х від подруги, яка свого часу дружила з художником. Купер також планує зробити полотно доступним для загального перегляду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Larsen Gallery & Art Auction (@larsengalleryaz)

Портрет коханої Пікассо продали на аукціоні

Картину відомого художника Пабло Пікассо Жінка, що сидить біля вікна продали на аукціоні в Нью-Йорку за $ 103,4 млн.

На полотні зображена одна з найвідоміших в історії муз художника. Робота виконана маслом на полотні в 1932 році, розмір картини складає 146×114 см.