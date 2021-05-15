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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Юлія Захарченко |

Легенда рок-музики Еліс Купер виставить на аукціон полотно художника Енді Воргола

Alice Cooper, Еліс Купер

Полотно Енді Уорхола, знайдене багато років тому в гаражі рокера Еліса Купера, може стати найбільш продаваним твором мистецтва в штаті Арізоні в США.

Легенда музики Еліс Купер має намір продати на аукціоні картину Енді Воргола Маленьке електричне крісло.

Полотно виставлять 23 жовтня на аукціоні, який організовує галерея Ларсен в Скоттсдейл (США). За оцінками галереї, за нього можна виручити від $2,5 млн до $4,5 млн.

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Червоний акрил та шовкографія на полотні були частиною серії Воргола Смерть та катастрофа. Поп-художник часто збирав знімки з різних журналів, щоб використовувати їх як натхнення для своїх робіт. Серед них були зображення електричного стільця.

Твір мистецтва був подарунком на день народження в 70-х від подруги, яка свого часу дружила з художником. Купер також планує зробити полотно доступним для загального перегляду.

 

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Публикация от Larsen Gallery & Art Auction (@larsengalleryaz)

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На полотні зображена одна з найвідоміших в історії муз художника. Робота виконана маслом на полотні в 1932 році, розмір картини складає 146×114 см.

Фото: Getty Images

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