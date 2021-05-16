Королівські радники закликали герцога та герцогиню Сассекських відмовитися від своїх титулів після останнього “ганебного” інтерв’ю принца Гаррі, в якому він вчергове розкритикував королівську сім’ю.

Придворні королеви Єлизавети II повідомили їй про своє обурення та назвали ситуацію зростаючим відчуттям “розгубленості та зради”.

Найбільше вони обурені критикою Гаррі щодо батьківських якостей його батька, принца Чарльза.

— Герцог Сассекський протягом тривалого часу намагається наголосити на тому, що він нічим не відрізняється від інших, критикуючи установу, яка, на його думку, завдала йому чимало болю. З цього випливає розуміння того, що якщо ви настільки не любите цю установу, вас слід відмовитися від титулів, – сказав один із королівських радників.

Інше джерело у королівській сім’ї наголосило на токсичності, що нині існує між герцогами Сассекськими та рештою королівської сім’ї.

— Вони мають стати просто Гаррі та Меган. Якщо вони відмовляться, то повинні пояснити чому.

Водночас, у королівській сім’ї поки не збираються робити жодних офіційних кроків щодо позбавлення подружжя герцогів титулів. Однак, тиск з відповідним проханням демонструє, наскільки глибоко у палаці помітне відчуття зради.

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Очікується, що принц Гаррі знову повернеться до Великої Британії 1 червня для відкриття статуї своєї матері, принцеси Діани.

Інтерв’ю принца Гаррі для подкасту Дакса Шепарда

Після скандального інтерв’ю герцогів Сассекських Опрі Вінфрі, Гаррі дав інтерв’ю американському актору Даксу Шепарду. Воно вийшло у четвер, 13 травня.