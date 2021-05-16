У 2022 році в США відбудеться аналог пісенного конкурсу Євробачення American Song Contest.

За перемогу в прямому ефірі змагатимуться представники від 50 штатів, п’яти територій США, а також від Вашингтону та округу Колумбія.

Конкурс складатиметься із трьох відбіркових етапів, півфіналів та фіналу.

Виконавчий керівник пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердал задоволений тим, що знайшли партнерів для проведення свята музики в США.

– Протягом 65 років Євробачення поєднувало людей далеко за межами. Як власники цього надзвичайно успішного формату, ми бачили, що він підкорив мільйони сердець по всій Європі й не тільки. Ми раді, що зможемо поділитися цим унікальним конкурсом, святом оригінальних пісень з американським народом, – зазначив він.

Охочі взяти участь у конкурсі зможуть подати заявку вже найближчим часом.

Євробачення 2021

18 травня в Роттердамі відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021, у якому візьмуть участь 16 країн.

Український гурт Go-A виступить під 15-м номером.

Пряму трансляцію в Україні можна буде дивитися на телеканалах СТБ і UΛ: Перший.

Джерело: eurovision.tv

Фото: eurovision.tv