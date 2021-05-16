За кілька днів до старту пісенного конкурсу Євробачення 2021 член польської делегації у Роттердамі здав позитивний тест на коронавірус.
Це виявили під час планового експрес-тестування у суботу, 15 травня.
Згідно з протоколом, інфікована особа тепер відправиться на самоізоляцію. Решта членів делегації, а також виконавець RAFAŁ, який представить свою країну з піснею The Ride, зроблять повторні ПЛР-тести та не повинні контактувати між собою, а також з членами інших команд-учасниць пісенного конкурсу.
Раніше організатори конкурсу запровадили такі правила:
- щоб потрапити до комплексу Ahoy, де відбувається Євробачення-2021, необхідно робити тест на Covid-19 кожні 48 годин;
- лише негативний результат тесту дозволяє отримати доступ та активацію для ЗМІ;
- в Ahoy можна перебувати лише у спеціальних масках, що видають на вході.
За такою процедурою у приміщення комплексу допускають персонал та організаторів конкурсу.
Пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться з 18 до 22 травня у Роттердамі. На ньому Україну представить гурт Go-A із композицією Шум.
Порядок виступу півфіналістів Євробачення-2021
У першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, виступлять 16 учасників.
Український гурт Go-A вийде на сцену Євробачення в першому півфіналі під 15-м номером.
Детальніше про порядок виступу країн на пісенному конкурсі Євробачення-2021 читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Eurovision World