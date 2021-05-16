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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Марія Степанюк |

У члена польської делегації на Євробаченні-2021 виявили Covid-19

У члена польської делегації на Євробаченні-2021 виявили Covid-19

За кілька днів до старту пісенного конкурсу Євробачення 2021 член польської делегації у Роттердамі здав позитивний тест на коронавірус.

Це виявили під час планового експрес-тестування у суботу, 15 травня.

Згідно з протоколом, інфікована особа тепер відправиться на самоізоляцію. Решта членів делегації, а також виконавець RAFAŁ, який представить свою країну з піснею The Ride, зроблять повторні ПЛР-тести та не повинні контактувати між собою, а також з членами інших команд-учасниць пісенного конкурсу.

Раніше організатори конкурсу запровадили такі правила:

  • щоб потрапити до комплексу Ahoy, де відбувається Євробачення-2021, необхідно робити тест на Covid-19 кожні 48 годин;
  • лише негативний результат тесту дозволяє отримати доступ та активацію для ЗМІ;
  • в Ahoy можна перебувати лише у спеціальних масках, що видають на вході.

За такою процедурою у приміщення комплексу допускають персонал та організаторів конкурсу.

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Пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться з 18 до 22 травня у Роттердамі. На ньому Україну представить гурт Go-A із композицією Шум.

Порядок виступу півфіналістів Євробачення-2021

У першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, виступлять 16 учасників.

Український гурт Go-A вийде на сцену Євробачення в першому півфіналі під 15-м номером.

Детальніше про порядок виступу країн на пісенному конкурсі Євробачення-2021 читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Eurovision World

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