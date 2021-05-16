65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде у Роттердамі на сцені Ahoy Arena. У першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, виступлять 16 учасників.
Представник України, гурт Go-A, вийде на сцену Євробачення в першому півфіналі під 15-м номером.
Порядок виступів країн на Євробаченні 2021
- Литва – The Roop – Discoteque
- Словенія – Ana Soklič – Amen
- Росія – Manizha – Russian woman
- Швеція – Tusse – Voices
- Австралія – Montaigne – Technicolor
- Північна Македонія – Vasil – Here I Stand
- Ірландія – Lesley Roy – Maps
- Кіпр – Elena Tsagrinou – El Diablo
- Норвегія – TIX – Fallen Angel
- Хорватія – Albina – Tick-Tock
- Бельгія – Hooverphonic – The Wrong Place
- Ізраїль – Eden Alene – Set Me Free
- Румунія – Roxen – Amnesia
- Азербайджан – Efendi – Mata Hari
- Україна – Go-A – Shum
- Мальта – Destiny – Je Me Casse
Хто їде на Євробачення 2021 від України
Україну на міжнародному конкурсі представлятиме електро-фолк гурт Go-A. На сцені Євробачення колектив виступить з піснею Шум, в основі якої лежить обряд пробудження та закликання весни.
Go-A виконає повністю україномовну композицію, оскільки гурт прагне популяризувати фольклор та народні традиції. Що відомо про представника України на Євробаченні 2021 – читайте на Фактах ICTV.
Фото: Eurovision.ua