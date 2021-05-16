PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

У якому порядку виступатимуть півфіналісти Євробачення 2021

евровидение 2021

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде у Роттердамі на сцені Ahoy Arena. У першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, виступлять 16 учасників.

Представник України, гурт Go-A, вийде на сцену Євробачення в першому півфіналі під 15-м номером.

Читайте
Мальта, Франція чи Італія: прогнози букмекерів на Євробачення 2021

Порядок виступів країн на Євробаченні 2021

  1. Литва – The Roop – Discoteque
  2. Словенія – Ana Soklič – Amen
  3. Росія – Manizha – Russian woman
  4. Швеція – Tusse – Voices
  5. Австралія – Montaigne – Technicolor
  6. Північна Македонія – Vasil – Here I Stand
  7. Ірландія  – Lesley Roy – Maps
  8. Кіпр – Elena Tsagrinou – El Diablo
  9. Норвегія – TIX – Fallen Angel
  10. Хорватія – Albina – Tick-Tock
  11. Бельгія – Hooverphonic – The Wrong Place
  12. Ізраїль – Eden Alene – Set Me Free
  13. Румунія – Roxen – Amnesia
  14. Азербайджан – Efendi – Mata Hari
  15. Україна – Go-A – Shum
  16. Мальта – Destiny – Je Me Casse

порядок виступів у першому півфіналі Євробачення

Хто їде на Євробачення 2021 від України

Україну на міжнародному конкурсі представлятиме електро-фолк гурт Go-A. На сцені Євробачення колектив виступить з піснею Шум, в основі якої лежить обряд пробудження та закликання весни.

Go-A виконає повністю україномовну композицію, оскільки гурт прагне популяризувати фольклор та народні традиції. Що відомо про представника України на Євробаченні 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка