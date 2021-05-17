Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття

У нідерландському місті Роттердам пройшла церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2021.
Захід відбувся в терміналі Cruise Terminal Rotterdam. Замість традиційної червоної учасників конкурсу зустріла бірюзова доріжка.
Церемонія відкриття транслювалася в режимі онлайн.
Варто відзначити, що на відкритті не зміг бути присутнім представник Ісландії, у якого було діагностовано коронавірус.
Порядок виступу півфіналістів Євробачення 2021
У першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, виступлять 16 учасників.
Першим виступив литовський представник The Roop з композицією Discoteque, другий буде словенська співачка Ana Soklič з піснею Amen, а третій виступить росіянка Manizha, яка заспіває композицію Russian woman.
Представник України, група Go-A, вийде на сцену Євробачення в першому поуфінале під 15-м номером.