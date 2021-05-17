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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Дмитро Кудрявцев |

Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття

Евробачення 2021

У нідерландському місті Роттердам пройшла церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2021.

Захід відбувся в терміналі Cruise Terminal Rotterdam. Замість традиційної червоної учасників конкурсу зустріла бірюзова доріжка.

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Церемонія відкриття транслювалася в режимі онлайн.

Варто відзначити, що на відкритті не зміг бути присутнім представник Ісландії, у якого було діагностовано коронавірус.

  • Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття
  • Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття
  • Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття
  • Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття
  • Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття
  • Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття
  • Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття
  • Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття
Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття / 4 фотографии

Порядок виступу півфіналістів Євробачення 2021

У першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, виступлять 16 учасників.

Першим виступив литовський представник The Roop з композицією Discoteque, другий буде словенська співачка Ana Soklič з піснею Amen, а третій виступить росіянка Manizha, яка заспіває композицію Russian woman.

Представник України, група Go-A, вийде на сцену Євробачення в першому поуфінале під 15-м номером.

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