У нідерландському місті Роттердам пройшла церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2021.

Захід відбувся в терміналі Cruise Terminal Rotterdam. Замість традиційної червоної учасників конкурсу зустріла бірюзова доріжка.

Церемонія відкриття транслювалася в режимі онлайн.

Варто відзначити, що на відкритті не зміг бути присутнім представник Ісландії, у якого було діагностовано коронавірус.















Євробачення 2021: в нідерландському Роттердамі пройшла церемонія відкриття / 4 фотографии

Порядок виступу півфіналістів Євробачення 2021

У першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, виступлять 16 учасників.

Першим виступив литовський представник The Roop з композицією Discoteque, другий буде словенська співачка Ana Soklič з піснею Amen, а третій виступить росіянка Manizha, яка заспіває композицію Russian woman.

Представник України, група Go-A, вийде на сцену Євробачення в першому поуфінале під 15-м номером.