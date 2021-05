Студія Marvel презентувала новий тизер до фільму Чорна вдова зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Прем’єра стрічки відбудеться менше ніж через два місяці.

На відео Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) і Олена Бєлова (Флоренс П’ю) на позашляховику рятуються від мотоциклістки з автоматом. Спочатку може здатися, що дівчата програють в цій гонитві, проте їх винахідливість допоможе впоратися з цією небезпекою.

Сюжет стрічки розгортається після подій в аеропорту Лейпциг-Галле. Наташа згадує Червону кімнату, де готували таких професійних вбивць, як вона, і вирішує назавжди розібратися з людьми, які змінили її життя.

Перший трейлер Веному 2

Компанія Sony Pictures представила офіційний трейлер фільму Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage).

У ньому показано, як спокійне життя головного героя Едді Брока, роль якого виконує Том Гарді, змінюється, коли з в’язниці виходить серійний вбивця Клетус Кессіді, якого грає Вудді Гаррельсон.

Фото: Marvel