Уже зовсім скоро стартує міжнародний конкурс Євробачення 2021 у Нідерландах. Україну там представлятиме гурт Go-A з піснею Шум.

Факти ICTV публікують прогноз щодо фіналістів та переможця продюсера Хіт ФМ та судді Нацвідбору на Євробачення Віталія Дроздова.

Генеральний продюсер Хіт ФМ і суддя Нацвідбору на Євробачення в Україні Віталій Дроздов впевнений, що Go-A зможуть запам’ятатися європейському глядачеві, але минулорічна пісня гурту все-таки була сильнішою.

За його словами, головні відмінні риси треку Шум – магнетичний транс з яскравими національними мотивами і колоритом.

– Це досить цікава суміш. Тому що така шаманська музика не часто з’являється на Євробаченні, а це значить, що наша пісня буде помітною, наш учасник виділятиметься на тлі інших. Є шанс, що гурт отримає бали з різних частин Європи. Якщо буде номер, який підкреслить цей магнетизм, то загальний пазл може скластися в непогані результати, – розповідає Дроздов.

Віталій Дроздов зазначив, що пісня представника Франції абсолютно не формат для Євробачення.

Він упевнений, що у досить великої кількості європейців як молодого, так старшого покоління такий французький милий шансон асоціюється з чимось шалено романтичним.

– За останній рік у нашому житті стало дуже мало романтики, тому це може спрацювати добре. Думаю, в десятку ввійде, а може до п’ятірки, але не думаю, що вона зможе перемогти, – розповів Віталій Дроздов.

– Я не можу сказати, що ця пісня мені дуже подобається, але у неї є два плюси. Вона звучить як щось знайоме. А це добре для пісні, яка претендує на те, щоб сподобатися з першого разу. Ця пісня звучить у форматі Євробачення останніх 10 років, – розповідає Дроздов про учасницю з Кіпру.

– Пісня непогана і вона може сподобатися Південній, Центральній і Східній Європі. Ця пісня відверта та сексуальна, тому дуже нагадує співачку Maruv. Проте ту, яку б зрозуміли артисти, які виросли в 90-ті і всю музику сприймають за старими поняттями того часу. Це може зіграти дивну штуку, їй просто не повірять. Номер може бути досить вульгарним і несимпатичним, – зазначив продюсер Хіт ФМ.

VICTORIA – Growing Up Is Getting Old (Болгарія)