Уже зовсім скоро стартує міжнародний конкурс Євробачення 2021 у Нідерландах. Україну там представлятиме гурт Go-A з піснею Шум.

Факти ICTV публікують прогноз щодо фіналістів та переможця продюсера Хіт ФМ та судді Нацвідбору на Євробачення Віталія Дроздова.

Go-A – Шум (Україна)

Генеральний продюсер Хіт ФМ і суддя Нацвідбору на Євробачення в Україні Віталій Дроздов впевнений, що Go-A зможуть запам’ятатися європейському глядачеві, але минулорічна пісня гурту все-таки була сильнішою.

– Я не буду лукавити, мені здається, що торішня їхня пісня Соловей була для Євробачення перспективнішою, вона могла охопити ширшу аудиторію. Але це не означає, що пісня Шум не гідна. Вона теж достойна і хороша пісня, – зазначив продюсер.

За його словами, головні відмінні риси треку Шум – магнетичний транс з яскравими національними мотивами і колоритом.

– Це досить цікава суміш. Тому що така шаманська музика не часто з’являється на Євробаченні, а це значить, що наша пісня буде помітною, наш учасник виділятиметься на тлі інших. Є шанс, що гурт отримає бали з різних частин Європи. Якщо буде номер, який підкреслить цей магнетизм, то загальний пазл може скластися в непогані результати, – розповідає Дроздов.

Barbara Pravi – Voila (Франція)

Віталій Дроздов зазначив, що пісня представника Франції абсолютно не формат для Євробачення.

– Це щось своє, споконвічно французьке. Це пісня дуже схожа на канонічний французький шансон. Цим вона зможе виділитися на тлі інших, – заявив продюсер.

Він упевнений, що у досить великої кількості європейців як молодого, так старшого покоління такий французький милий шансон асоціюється з чимось шалено романтичним.

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– За останній рік у нашому житті стало дуже мало романтики, тому це може спрацювати добре. Думаю, в десятку ввійде, а може до п’ятірки, але не думаю, що вона зможе перемогти, – розповів Віталій Дроздов.

Elena Tsagrinou – El Diablo (Кіпр)

– Я не можу сказати, що ця пісня мені дуже подобається, але у неї є два плюси. Вона звучить як щось знайоме. А це добре для пісні, яка претендує на те, щоб сподобатися з першого разу. Ця пісня звучить у форматі Євробачення останніх 10 років, – розповідає Дроздов про учасницю з Кіпру.

Natalia Gordienko – SUGAR (Молдова)

– Пісня непогана і вона може сподобатися Південній, Центральній і Східній Європі. Ця пісня відверта та сексуальна, тому дуже нагадує співачку Maruv. Проте ту, яку б зрозуміли артисти, які виросли в 90-ті і всю музику сприймають за старими поняттями того часу. Це може зіграти дивну штуку, їй просто не повірять. Номер може бути досить вульгарним і несимпатичним, – зазначив продюсер Хіт ФМ.

VICTORIA – Growing Up Is Getting Old (Болгарія)

– Не скажу, що ця пісня мені дуже подобається, але шанси на проходження в 10-ку пристойні. Це зворушлива і тиха балада, яка може зачепити людей. Для мене вона нудна, – заявив Дроздов, коментуючи пісню Болгарії на Євробаченні 2021.

Daði og Gagnamagnið – 10 Years (Ісландія)

– Думаю, що їхній номер запам’ятається найбільше. Але запам’ятається він не пафосом і технологіями, а простотою і новою щирістю. Ці картонні гітари і синтезатори у стилі стімпанк, наївна і мила хореографія. У цьому всьому пісня не найголовніший інгредієнт, але вона теж не найгірша. Думаю, вони одні з головних претендентів на перемогу, – зазначив експерт.

The Roop – Discoteque (Литва)

– Це один із фаворитів. Яскрава пісня, яка точно буде виділятися на загальному тлі. Наскільки мені відомо, артисти будуть використовувати той самий номер, що і на Нацвідборі. Я думаю, що це буде яскрава і хореографічна вистава. Ця пісня може увійти в 10-ку або навіть до п’ятірки, – додав Віталій Дроздов.

Blind Channel – Dark Side (Фінляндія)

У Євробаченні 2021 дві країни представили пісні у стилі рок.

– На мій погляд, ця пісня сильніша, ніж у італійців. У фінів хороший стадіонний приспів, що є плюсом для такого конкурсу.Ба більше, у пісні багато електроніки і навіть трохи репу. Вони можуть зібрати голоси всіх любителів непопси, які раптом захочуть подивитися цей конкурс. Але питання, скільки з них будуть голосувати і чи вистачить цих голосів, щоб зібрати пристойну кількість балів, – розповідає продюсер.

Maneskin – Zitti E Buoni (Італія)

За словами судді Нацвідбору Віталія Дроздова, пісня італійців більше нагадує альтернативний рок.

– Багато перевантаженого гітарного звуку. Не думаю, що багато шанувальників такої музики дивиться Євробачення, на відміну від любителів поп-року. Мені складно зрозуміти, хто буде голосувати за цей гурт. Пісня цікава, як любителю альтернативи, мені вона сподобалася, – зазначив Дроздов.

До слова, саме італійці нині перебувають на першому місці за прогнозами букмекерів.

Manizha – Russian Woman (Росія)

– Мені дуже подобається співачка Маніжа. Я за нею стежу вже кілька років. Однак, це явно не її найкраща пісня. Мені здається, для традиційної аудиторії Євробачення в цій пісні не буде за що зачепитися. Хіба що росіяни придумають унікальний номер, зазвичай у них на це є гроші і вони їх не шкодують. Самою піснею Маніжа навряд чи може здивувати, – підкреслив Дроздов.

Церемонія відкриття Євробачення 2021

У Роттердамі пройшла церемонія відкриття Євробачення 2021, на якій були присутні учасники пісенного конкурсу. Захід відбувся у терміналі Cruise Terminal Rotterdam.

Виконавців зустріла бірюзова доріжка, замість традиційної червоної. На відкритті не зміг бути присутнім учасник з Ісландії, оскільки в нього виявили коронавірус.