Речницею України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021 стане співачка Tayanna.

Про це повідомили на офіційній сторінці Суспільного в Instagram.

Саме Tayanna у фіналі Євробачення, яке відбудеться 22 травня, повідомить результати голосування національного журі України.

Сама Tayanna двічі брала участь у Нацвідборі на Євробачення. Але вибороти перемогу їй не вдавалося жодного разу, співачка займала другі місця.

У 2019 році зірка втретє заявила, що буде готуватися до Національного відбору на Євробачення, але згодом відмовилася від участі.

Хто їде на Євробачення 2021 від України

Представником України на Євробаченні 2021 стане електро-фолк гурт Go-A. На сцені в Роттердамі колектив виконає повністю україномовну пісню Шум.

В основі конкурсної композиції лежить українська міфологія та обряд пробудження всього живого.

Детальніше про гурт Go-A на Євробаченні 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Tayanna