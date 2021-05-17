Уже 18 травня у Роттердамі стартує перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021. Саме тоді виступить і представник України гурт Gо-А з піснею Шум.

В рамках спецпроекту від телеканалу СТБ представники України на Євробаченні минулих років Злата Огнєвіч та Марія Яремчук, учасники Нацвідбору Еліна Іващенко та KHAYAT, суддя Нацвідбору 2020 Віталій Дроздов та ведучий Нацвідбору Сергій Притула поділилися своїми враженнями від пісні Шум та розповіли, чому вважають її унікальною.

Співачка Злата Огнєвіч зазначила, що команда Gо-А зняла крутий кліп на пісню Шум. Крім того, у відео простежуються багато глибинних меседжів.

– Мене він неймовірно зворушив. Змушує замислитися над тим, в який час і в якому світі ми живемо. Мені дуже імпонують артисти, в яких є меседж. Імпонують артисти, яким є що сказати за межами України, – зазначила Злата Огнєвіч.

Учасниця Нацвідобу на Євробачення Еліна Іващенко додала, що для неї важливою складовою є енергетика в пісні. Саме Шум – дуже емоційна композиція.

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– І, можливо, іноземці вважатимуть цю пісню трохи дивакуватою, тому що вони не знають тексту, перекладу, але я переконана, що вони потім обов’язково загуглять і перечитають. Я в цьому просто не сумніваюсь. Це той випадок, коли виконавець і пісня дуже лаконічно поєдналися в тандемі, – підкреслила співачка.

Учасниця Євробачення 2014 Марія Яремчук зазначила, що їй не подобаються класичні номери на конкурсі, наприклад, тих дівчат, які у мініспідницях з чотирма танцюристами роблять сальто посеред номеру.

– А мені подобається дивацтво в найкращому розумінні цього слова. І тому Go-A, безумовно, виділятимуться з-поміж інших учасників. І мені також подобається мінімалізм. Тобто їхня хореографія, яка хоч і дуже мінімальна, проте й дуже вірусна. Тому я бажаю їм успіху й удачі, – переконана Марія Яремчук.

Учасник Нацвідбору на Євробачення KHAYAT додав, що пісня Шум несе той самий код нації, який ідентифікує українців з-поміж усіх. Також, за його словами, у пісні простежується колоритний симбіоз нашого минулого та майбутнього.

– Адже історія, яка транслюється в цій пісні, дуже гармонійно поєднана із сучасним саундом. Go-A, хочу побажати вам, аби ви були впевненими у своїх силах, тому що українці з вами. Ми вболіваємо за вас. І, звичайно, не забудьте кайфонути на сцені, тому що це головна запорука успіху, – заявив KHAYAT.

Генпродюсер Хіт ФМ та суддя Нацвідбору на Євробачення Віталій Дроздов зазначив, що торішня пісня гурту Соловей йому подобалася більше. Проте це не означає, що композиція Шум менш гідна.

– Головні її ознаки, відмінні риси – це магнетичний транс, я б сказав. Яскраві національні мотиви, яскравий національний колорит. Це досить цікава суміш, тому що така шаманська музика не часто з’являється на Євробаченні. А це означає, що пісня наша точно буде помітна, наш виконавець виділятиметься серед інших і, відповідно, є шанс, що він отримає чималу кількість балів із різних частин Європи, – підкреслив Дроздов.

Незмінний ведучий Національного відбору на Євробачення Сергій Притула переконаний, що пісня після двох прослуховувань залітає в голову.

– На Євробаченні головне – не злитися з іншими учасниками. Я передивився виступи практично всіх претендентів на перемогу на Євробаченні – достатньо багато одноманітного контенту. Такого, що запропонували Go_A і Україна загалом, я на Євробаченні не бачу. І це насправді перевага – не злитися, а виділитися з-поміж інших, – підкреслив Сергій Притула.

Порядок виступу півфіналістів Євробачення 2021

18 травня у першому півфіналі Євробачення виступлять 16 учасників. Першим виступив литовський представник The Roop з композицією Discoteque, другий буде словенська співачка Ana Soklič з піснею Amen, а третій виступить росіянка Manizha, яка заспіває композицію Russian woman.

Представник України, група Go-A, вийде на сцену Євробачення в першому поуфінале під 15-м номером.