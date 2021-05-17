Макс Барських презентував капсульну колекцію одягу, присвячену проекту з Zivert

Український співак Макс Барських презентував нову лімітовану лінійку одягу, присвячену його дуету з Zivert та їхньому спільному проекту Bestseller.
Нова колекція, створена в колаборації з його преміальним брендом Nick Vangard і присвячена аудіо-візуальному проекту в стилі кіберпанк Bestseller.
У капсульній колекції представлено шість одиниць одягу в стилі streetwear – чотири варіанти худі та чотири варіанти футболок з подовженими рукавами. Основні кольори – чорний та білий.
В основу представленого одягу лягли візуальні елементи та кадри з кліпу Bestseller, зняті українським fashion-фотографом Ксенією Каргіною.
Раніше Макс Барських вже запускав свій Мерч #Вerega і Nezemnaya в співпраці з Litkovskaya.
Макс Барських презентував новий кліп
У березні Макс Барських та російська поп-співачка Zivert презентували новий кліп на пісню Bestseller. Цю відеороботу артисти присвятили проблемі соціальних тенденцій.
За словами Барських, сучасні люди проводять багато часу в соціальних мережах, через що віддаляються від реальності.
Фото: прес-служба Макса Барських