Український гурт Go-A з’явився на церемонії відкриття Євробачення 2021 у костюмах з переробленого пластику. Вбрання колективу було створено у чорно-білих тонах у стилі стімпанк.

Гурт Go-A закликає своїх шанувальників брати з них приклад та піклуватися про планету Земля. Ведуча церемонії відкриття зазначила, що учасники колективу схожі на героїв фільму Матриця.

Читайте У якому порядку виступатимуть півфіналісти Євробачення 2021

Крім цього, Go-A пояснив значення конкурсної композиції Шум. Соліст гурту Тарас Шевченко наголосив, що в основі пісні лежить українська міфологія та Дух лісу.

Go-A вийде на сцену Євробачення 2021 у першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, під 15-м номером.

Церемонія відкриття Євробачення 2021

У Роттердамі пройшла церемонія відкриття Євробачення 2021, на якій були присутні учасники пісенного конкурсу. Захід відбувся у терміналі Cruise Terminal Rotterdam.

Виконавців зустріла бірюзова доріжка, замість традиційної червоної. На відкритті не зміг бути присутнім учасник з Ісландії, оскільки в нього виявили коронавірус.

Фото: Go-A