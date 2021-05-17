Музика в дорогу 2021 – найкращі треки

Звичайна поїздка автомобілем на роботу або в інших справах часто залежить від музики, яку ви слухаєте. Правильно підібраний плейлист може підняти ваш настрій та налаштувати на продуктивний день.

У 2021 році виконавці випустили багато якісних та драйвових хітів. З початку 2021 року світові чарти підкорило багато артистів, серед яких опинилися: Біллі Айліш, Дуа Ліпа, The Weeknd, Doja Cat та Бруно Марс.

Рушаєте ви в дорогу самі або разом з близькими, хороша музика завжди допоможе насолодитись моментом та відпочити від буденного життя.

Факти ICTV підготували добірку музики, яка підійме ваш настрій та стане запорукою незабутньої подорожі.

У ній зібрано найкращі хіти 2021 року як світових, так і українських виконавців. Слухаючи плейлист, кожен зможе відшукати ту пісню, яка припаде йому до душі.

У добірці ви почуєте драйовий реп від української виконавиці Alyona Alyona, меланхолічний хіт від американської співачки Біллі Айліш, зізнання у коханні від іспанської співачки Kali Uchis та драйвовий фонк від Бруно Марса та Андерсона Пака – Leave the Door Open.

(Нижче – плейлист у YouTube. Натискайте стрілочку, щоб послухати наступну пісню)