PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Єлизавета Ловцова |

Музика в дорогу 2021 – найкращі треки

Музика в дорогу 2021 – найкращі треки

Звичайна поїздка автомобілем на роботу або в інших справах часто залежить від музики, яку ви слухаєте. Правильно підібраний плейлист може підняти ваш настрій та налаштувати на продуктивний день.

У 2021 році виконавці випустили багато якісних та драйвових хітів. З початку 2021 року світові чарти підкорило багато артистів, серед яких опинилися: Біллі Айліш, Дуа Ліпа, The Weeknd, Doja Cat та Бруно Марс.

Рушаєте ви в дорогу самі або разом з близькими, хороша музика завжди допоможе насолодитись моментом та відпочити від буденного життя.

Факти ICTV підготували добірку музики, яка підійме ваш настрій та стане запорукою незабутньої подорожі.

У ній зібрано найкращі хіти 2021 року як світових, так і українських виконавців. Слухаючи плейлист, кожен зможе відшукати ту пісню, яка припаде йому до душі.

Читайте
Дуа Ліпа, The Weeknd і Біллі Айліш: всі переможці премії Brit Awards 2021

У добірці ви почуєте драйовий реп від української виконавиці Alyona Alyona, меланхолічний хіт від американської співачки Біллі Айліш, зізнання у коханні від іспанської співачки Kali Uchis та драйвовий  фонк від Бруно Марса та Андерсона Пака – Leave the Door Open.

(Нижче – плейлист у YouTube. Натискайте стрілочку, щоб послухати наступну пісню)

Фото: Unsplash

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка