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Факти / Шоу-бізнес / Зірки
Валентина Чорна |

Ми були щирі, це наша історія: Тіна Кароль про стосунки з Даном Баланом

Тіна Кароль, Дан Балан

Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала стосунки з Даном Баланом. Зірка зазначила, що між ними був присутній флірт.

У сторіз на сторінці в Instagram Тіна оприлюднила спільне фото з Даном та зізналася, що вони не обманювали своїх шанувальників.

– Хіба флірт називають обманом? Це гра півтіней романтики. Нав’язати кохання неможливо. Ми були щирі й це наша історія. Як буде далі – це наш secret paradise, – висловилася Тіна.

Раніше продюсер проекту Голос країни Володимир Завадюк заявив, що історія романтичних стосунків між Тіною Кароль та Даном Балан була створена спеціально для рейтингу шоу.

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Але Дан Балан також відреагував на слова продюсера та зазначив, що між ним і Кароль дійсно була симпатія під час зйомок.

Тіна Кароль і Дан Балан

Тіна Кароль розповіла про своє найбільше досягнення

Співачка Тіна Кароль розповіла про найбільше досягнення та поділилася своєю мрією.

Зірка зізналася, що пишається 12-річним сином Веніаміном, з яким вони дуже схожі за характером. Крім цього, Тіна мріє про дочку.

Фото: Дан Балан

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