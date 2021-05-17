Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала стосунки з Даном Баланом. Зірка зазначила, що між ними був присутній флірт.

У сторіз на сторінці в Instagram Тіна оприлюднила спільне фото з Даном та зізналася, що вони не обманювали своїх шанувальників.

– Хіба флірт називають обманом? Це гра півтіней романтики. Нав’язати кохання неможливо. Ми були щирі й це наша історія. Як буде далі – це наш secret paradise, – висловилася Тіна.

Раніше продюсер проекту Голос країни Володимир Завадюк заявив, що історія романтичних стосунків між Тіною Кароль та Даном Балан була створена спеціально для рейтингу шоу.

Але Дан Балан також відреагував на слова продюсера та зазначив, що між ним і Кароль дійсно була симпатія під час зйомок.

Тіна Кароль розповіла про своє найбільше досягнення

Співачка Тіна Кароль розповіла про найбільше досягнення та поділилася своєю мрією.

Зірка зізналася, що пишається 12-річним сином Веніаміном, з яким вони дуже схожі за характером. Крім цього, Тіна мріє про дочку.

Фото: Дан Балан