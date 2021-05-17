Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде стала ведучою шоу Орел і Решка. Земляни. Про це зірка повідомила на сторінках у соціальних мережах.

Мішель Андраде оприлюднила відео на свою україномовну пісню Échale, в якому поділилася кадрами зі зйомок тревел-проекту.

Співачка впевнена, що новий сезон Орел і Решка. Земляни вразить глядачів. Прем’єра проекту відбудеться вже 5 червня на Новому каналі.

– Мені завжди було цікаво спілкуватися з людьми, бути ближче, слухати їхні історії, розуміти чим вони відрізняються, що у них спільного і що робить їх особливими. А зараз такими цікавими і неймовірними зустрічами наповнений кожен мій день! А я наповнена натхненням і спрагою пригод! – зізналася Мішель Андраде.

Другим ведучим Орел і Решка. Земляни стане блогер Кирило Макашов. Він веде сторінку в Instagram, на якій ділиться кумедними роликами для вивчення англійської мови.

У Мішель Андраде вже є досвід у зйомках тревел-шоу. Разом з Олексієм Завгороднім (Позитивом) вона була ведучою одного з випусків Орел і Решка. 10 років, який був присвячений ювілею проекту.

Мішель Андраде презентувала альбом ÉCHALE

Співачка Мішель Андраде презентувала альбом ÉCHALE, який налічує чотири пісні.

Всі треки нового альбому співачки записані іспано-англійською. Мішель зізналася, що на створення такого проекту її надихнула поїздка в Болівію.

Фото: прес-служба Нового каналу