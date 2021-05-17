Дует сестер Анна-Марія розповів, що скандал на відборі на Євробачення у 2019 році став поштовхом для їх кар’єри, а не навпаки.

Співачки зазначають, що цей період один з найскладніших у їх житті.

– Скажімо чесно, цей відбір був найскладнішим періодом у нашому житті. Це був для нас струс, якого до цього не було. Звичайно, спочатку було багато і хейту, і коментарів різних. Проте потім ми відчули велику підтримку, – зазначають співачки.

Анна та Марія кажуть, що їм писали люди з підтримкою з України, Ізраїлю, Росії, Грузії, Молдови, Латвії.

– Насправді для нас це був емоційно складний період. Тому що ми багато плакали, не спали, постійно читали ці коментарі. Хоча нині ми розуміємо, що цього не варто було робити, – кажуть дівчата з дуету Анна-Марія.

За їх словами, ця ситуація показала лише те, що українське суспільство розділене.

– Кар’єру нам після цього не довелося реанімувати, бо у нас навпаки стало більше концертів, більше шанувальників. Багато людей сказали, що завдяки цій ситуації, на перший погляд, негативній, дізналися про вас. Ми можемо лише сподіватися та вірити у те, що життя і час розставлять все на свої місця. Наша совість перед собою та перед Богом чиста, – зазначили співачки.

Скандал дуету Анна-Марія на відборі на Євробачення

Дует Анна-Марія брав участь у Національному відборі на Євробачення 2019. В рамках промо до конкурсу дівчата дали інтерв’ю Роману Скрипіну, який і запитав дівчат Чий Крим?

Насправді Крим залишився Кримом. Те ж саме море, ті ж самі гори, те саме повітря. Мені здається, Україна втратила Крим… Коли їдемо в Крим, то проїжджаємо два кордони. Цим все сказано, – сказали співачки.

На друге питання журналіст отримав знову неоднозначну відповідь, а йшлося про батьків артисток, які працюють на окупаційну владу. Мати Анни та Марії – заступник голови окупаційної Ради міністрів Республіки Крим і наприкінці листопада 2019 року стала “омбудсменом” півострова.

Такі відповіді обурили українців, які всіляко критикували дівчат, а судді шоу зазначили, що у такий спосіб вони зіпсували свою репутацію.