Переможницею конкурсу краси Міс Всесвіт 2021 стала Андреа Меса – представниця Мексики. Вона стала третьою представницею своєї країни, якій вдалося отримати цей титул.
Раніше представниці Мексики отримували нагороду Міс Всесвіт у 1991 і 2010 роках.
Відомо, що Андреа Меса працює програмістом, підтримує туризм у штаті Чіуауа (Мексика), а також виступає проти насильства за гендерною ознакою. Крім того, нова Міс Всесвіт – сертифікований візажист і модель, яка займається кросфітом і різними екстремальними видами спорту.
Діамантову корону 26-річна переможниця отримала з рук Міс Всесвіт 2019, представниці Південно-Африканської Республіки Зозібіні Тунзі.
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Разом з тим, друге місце на конкурсі краси Міс Всесвіт 2021 посіла представниця Бразилії Джулія Гама, а третє – представниця Перу Яник Масета.
Переможниця Міс Всесвіт 2019
Конкурс Міс Всесвіт 2021 організатори вимушені були перенести з 2020 на 2021 рік через пандемію коронавірусу.
Тому корону цьогорічні переможниці вручала Міс Всесвіт 2019 Зозібіні Тунзі. Цікавим є те, що як і Андреа Меса, так і Тунзі свого часу також була третьою переможницею з ПАР, яка завоювала цей титул.
Тунзі – представниця африканського народу коса. Вона активно виступає проти насильства на ґрунті гендерних відмінностей і стереотипів, а також займається захистом прав жінок в ПАР.
Фото: Andrea Meza