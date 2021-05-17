Тетяна Найнік звинуватила Меладзе в домаганнях

Екс-учасниця ВІА Гри Тетяна Найнік розповіла, що продюсер гурту Костянтин Меладзе виявляв до неї інтерес.

В ефірі одного з російських телеканалів Тетяна зізналася, що брата Костянтина Валерія Меладзе вона знала задовго до того, як стала учасницею гурту. Він обіцяв їй повну повагу, якщо вона потрапить у ВІА Гру.

Найнік розповіла, що коли вона стала частиною колективу, то все було чудово. Спочатку Костянтин зустрів її в аеропорту та відвіз у готель, де їй довелося роздягнутися до білизни.

– Він хотів подивитися, як на мені сидить костюм. Ну я і роздяглася, оскільки працювала моделлю в купальниках і нічого такого в цьому не бачила. Думаю, ну гаразд, людина вихована та інтелігентна, знаю давно, – розповіла Найнік.

Вона наголосила, що брати Меладзе справляють враження гідних людей. Звичайно, їй було ніяково роздягатися до білизни, але вона швидко одяглася назад. Далі вони вирушили в студію.

– Перший дзвіночок був, коли він мене на прощання дуже не по-батьківськи обійняв. Хоча я не давала приводу. Він поїхав і в нас почалися різні листування. Вже після кліпу мене викликали вранці на килим, нібито щось не так, – сказала Тетяна.

Артистка розповіла, що спілкування було дивним і вона не розуміла претензій.

– Я ним так захоплювалася. Дивилася, як кролик на удава. Думаю, та що ж не так. Він бере та саджає мене на коліна. Цілуватися не ліз, але відразу взяв за нижню частину стегна, без романтики. Мене скукожило, я сиділа та не рухалася, – зізналася Найнік.

Вона наголосила, що інтиму в них не було. Також співачка переконана, що Костянтин не здатний на насильство. Після інциденту артистка ще півроку виступала у складі гурту, однак відчувала у свою сторону жорстке цькування.

Підписники Тетяни прийшли в шок після визнання артистки та підтримали її в коментарях.

– Ніколи б не подумала про нього, тихий, на вигляд невпевнений в собі. Перестала поважати братів Меладзе. Тетяна, дякую за вашу сміливість і відвертість, – пишуть шанувальники.

Тетяна Найнік стала учасницею гурту ВІА Гра в 2002-му, але пробула в ньому менше року. Перший кліп з її участю був знятий на пісню Стоп! Стоп! Стоп! Також її можна побачити у відеоролику на трек Good morning, папа.

Варто зазначити, що понад 19 років Тетяна нікому не розповідала цю історію, крім близьких подруг.

Ані Лорак натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим

Наприкінці квітня співачка Ані Лорак розповіла про співпрацю з Костянтином Меладзе. У 2007 році артистка стала підопічною продюсера, однак їх робота тривала недовго.

За словами виконавиці, та робота й умови, які пропонував Меладзе, її не влаштовували. Однак вона наголосила, що не хоче говорити про які конкретно умови йдеться, але сказала, що це особисте.

Фото: Тетяна Найнік