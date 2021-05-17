Ukrainian Fashion Week 2021 пройде з 2 по 5 вересня у Мистецькому Арсеналі. Через карантинні обмеження захід відбудеться в онлайн-форматі без гостей.

Трансляція буде доступна на офіційній сторінці Українського тижня моди, а також на майданчиках партнерів події.

Організатори зазначили, що захід відбудеться під гаслом позасезонності і матиме назву noseason sept 2021.

На Ukrainian Fashion Week 2021 зможуть бути присутні лише журналісти, байери та fashion-блогери.

Історії успіху українських брендів одягу

Українські бренди щороку стають все популярнішими на світовому ринку. Індустрія моди стрімко розвивається та отримує визнання у всьому світі.

Останнім часом особливим попитом користуються такі українські бренди, як NCYZIP, Staff і Blvck Limit.

Історії успіху українських брендів одягу – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Інформатор