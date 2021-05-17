Міс Всесвіт 2021: відверті фото Андреа Меси

Переможниця конкурсу краси Міс Всесвіт 2021 Андреа Меса не тільки головна красуня світу на весь наступний рік. Вона працює інженером з програмного забезпечення, також є сертифікованим візажистом і туристичним амбасадором мексиканського штату Чіуауа.

Андреа виступає проти насильства та допомагає нужденним в Китаї, Індії та Індонезії.

Після перемоги на конкурсі Меса планує переїхати в Нью-Йорк, де співпрацюватиме з брендами та благодійними організаціями.

Крім усього іншого, 26-річна Міс Всесвіт активно веде соціальні мережі та часто радує своїх шанувальників новими фотографіями в Instagram.

У профілі Андреа 1,9 тис. публікацій. За життям Меси стежить понад 921 тис. підписників.

Відверті фотографії Андреа Меси – дивіться на Фактах ICTV.























Що відомо про Міс Всесвіту 2021: відверті фото Андреа Меси / 6 фотографий

Міс Всесвіт 2021

За корону Міс Всесвіт 2021 боролися 70 учасниць. Перше місце дісталося мексиканці Андреа Месі, друге – представниці Бразилії – Джулії Гамі. Третє місце посіла конкурсантка з Перу – Яник Масета.

Діамантову корону Андреа Месі вручила Міс Всесвіт 2019 Зозібіні Тунзі.

Фото: Andrea Meza