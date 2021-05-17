PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Шоу-бізнес / Музика
Каріна Зуєва |

Мальта, Франція чи Італія: прогнози букмекерів на Євробачення 2021

Евровидение

Вже 18 травня в Роттердамі відбудеться перший півфінал Євробачення 2021. Другий півфінал пройде 20 травня, фінал – 22 травня.

Прогнози букмекерів постійно змінюються. станом на 17 травня на першій сходинці у рейтингу впевнено лідирує Італія. Країну представлятиме рок-гурт Maneskin – 23%.

На другому місці розташувалася Франція, яку представлятиме співачка Barbara Pravi – 19%.

Третє місце займає виконавиця з Мальти – Destiny – 14%. Представник Ісландії піднявся в таблиці на четверту сходинку – Daði og Gagnamagnið – 8%.

Далі йде Кіпр – 7%, Болгарія – 6%, Швейцарія – 5%.

Гурт Go-A, який представлятиме Україну на Євробаченні 2021, займає 8 місце – 2%. Варто зазначити, що колектив набрав найбільшу кількість балів, на думку журналістів, присутніх на першій репетиції в Роттердамі.

Читайте
Ми показали щось нове: гурт Go-A про підтримку Європи на Євробаченні 2021

На останньому 39 місці з найменшим показником букмекерів розташувалася Грузія – менше 1%.

Прогноз букмекерів на Євробачення 2021: хто переможе на Євробаченні 2021

Де та коли дивитися Євробачення 2021

Пряму трансляцію Євробачення 2021 в Україні можна буде подивитися по двом телеканалам – СТБ і UΛ: Перший. Перший півфінал 18 травня розпочнеться о 22.00.

Детальніше де та коли дивитися Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Читайте: Коли Євробачення 2021

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка