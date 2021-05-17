Медитація та йога стали зараз надзвичайно популярними термінами. Особливо з початком пандемії, коли жителів усього світу закрили у їхніх домівках і люди змушені обмежувати своє спілкування з оточенням.

Це призводить до стресів. А тому фахівці почали радити медитацію. Та чим вона корисна? Передусім, вона дозволяє розслабитись, заспокоїтись та відпочити. Факти ICTV розкажуть тобі не лише про те, як медитувати, але і яку музику для цього обрати.

Поширена думка, що процес медитації обов’язково має бути у позі лотоса. Але це не так. Достатньо лише увімкнути спокійну музику та зайняти зручне для вас положення.

Серед треків, які підходять для медитації, можна обрати:

Arcs

Автор: Bengalfuel

Американський маловідомий гурт записав надзвичайно спокійну музику, яка перенесе вас на верхівки гір десь у Тибеті, дозволить відчути, як повіває легкий вітерець, і змусить вас задуматись про речі, які були сховані у глибинах вашої підсвідомості.

Radiant city

Автор: Robin Guthrie & Harold Budd

Ця мелодія перенесе вас у нічне місто, шум якого вже притих і можна насолоджуватися його тишею та урбаністичними просторами. Хтозна, можливо, саме ця мелодія підходить нічному замріяному Києву?

Refu

Автор: Christian Löffler

Якщо все ж медитація під спокійну музику вам не до вподоби, то варто звернути увагу на досить ритмічний трек німецького музиканта.

Життя – це рух. А ця мелодія чудово підкреслює цей момент.

Slumber

Автор: Field Rotation

Ще один німецький музикант покаже вам, що дрімота – а саме так перекладається назва треку, – може заворожувати. Спокійний, плавний плин мелодії дозволить розслабитись після тяжкого дня та скинути із себе весь тягар відповідальності.

Moments descend on my windowpane

Автор: Rafael Anton Irisarri

Миті спускаються на моє віконце – саме так ніжно називається ця спокійна мелодія, що нагадує нам знайомі мотиви, які ми ніколи не згадаємо. Проте вона зможе надихнути нас згадати про обійми матусі, поцілунки коханого та душевні розмови із друзями.

Raw silk uncut wood

Автор: Laurel Hal

А цей інструментальний реліз берлінського електронного композитора з мотивами віолончелі розслабить та звільнить мозок від усіх непотрібних речей.

The whispers

Автор: Harold Budd

Трек американського композитора авангардної та ембіент-музики є справжнім шепотом, який не заважатиме медитувати, а лише змусить вас закохатись у цей чудовий процес пізнання себе.

I`m clean now

Автор: Grouper

Виконання американської художниці та музикантки Ліз Харріс є легким та ніжним. Голос співачки ніби зливається з інструментами і сам стає їхньою невід’ємною частиною. Тому не стане дивиною, що неуважний слухач може подумати, ніби трек лише електронно-інструментальний.

Melanholia ll

Автор: William Basinski

Меланхолійна мелодія американського композитора стане чудовим доповненням вашого плей-листу для медитації.

Call

Автор: Julianna Barwick

Ця мелодія дійсно нагадує дзвін. Фортепіанна ритмічна композиція стане чудовим завершенням медитації. Подарує полегшення та надасть сили рухатись далі. З цією мелодією цілком сміливо можна медитувати перед початком робочого дня. Вона обов’язково наситить вас необхідною енергією.

Медитація – це чудовий процес, який варто спробувати кожному. Але головне пам’ятати, що це не про йогу чи якусь незрозумілу релігію. Це про розслаблення та усвідомлення себе. А головне – це чудовий помічник для запобігання стресів.

Окрім того, Факти ICTV писали підбірку музики для релаксу, яка теж може бути чудовим помічником у медитації.