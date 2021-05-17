Український дизайнер Андре Тан розлучився з дружиною Аліною Харечко. Екс-подружжя розповіло, що вони залишилися хорошими друзями.

– Я дякую тобі за ці 10 років разом, Андрій Миколайович. Ми побудували класний бізнес і мережу з трьох до 52 магазинів ATAn. Народили дуже гарну дочку, пережили два банкрутства та кілька криз у нашій компанії, але в підсумку зробили її рентабельною, – написала Аліна.

Харечко сказала, що не знає, як правильно назвати її посаду в їхньому бізнесі, оскільки іноді вона була HRом, фінансовим аудитором, кризис-менеджером або PR- директором.

– Дякую тобі за все. Ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо. У моєї доньки дуже талановитий тато, яким точно можна пишатися, – підсумувала Аліна.

У свою чергу Андре Тан також подякував дружині за пройдений разом шлях.

– Ми розлучаємося друзями та сильно поважаємо один одного. Я дякую тобі за ці 12 років разом, за красуню доньку, за те, що була поруч у банкрутстві та в достатку, – написав дизайнер.

Кутюр’є наголосив, що кохання пройшло в них обох, але залишилася дружба, повага та вдячність.

Андре Тан і Аліна Харечко

Аліна Харечко та Андре Тан таємно одружилися в 2012 році на Мальдівах. До цього вони перебували в стосунках три роки.

У 2016 році у пари народилася донька Софія.

Раніше Андре Тан говорив, що в них почалися конфлікти через бізнес.

Фото: Андре Тан, Аліна Харечко