У першому півфіналі Євробачення 2021 під п’ятим номером виступила представниця Австралії співачка Montaigne з піснею Technicolor. Однак сама артистка не з`явилася на сцені пісенного конкурсу, натомість представили резервне відео.

Незважаючи на те, що Австралія закрита на карантин, вона все ж взяла участь в Євробаченні 2021 і показала резервне відео, яке повністю нагадує живий виступ.

Таке відео в 2021 році надали всі представники країн, на випадок, якщо захворіють Covid-19 або не зможуть приїхати в Роттердам.

Як Литва виступила в півфіналі Євробачення 2021

У першому півфіналі Євробачення 2021 під першим номером виступив гурт The Roop, яка представив Литву.

Музичний колектив The Roop виступив з піснею Discoteque, яка про музику, ритм і рух.

Фото: Eurovision