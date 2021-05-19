Румунія на Євробаченні 2021: як Roxen виступила з піснею Amnesia (ВІДЕО)

У першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2021 виступила представниця Румунії співачка Roxen. Вона показала номер під свою пісню Amnesia.

21-річна починаюча румунська співачка повинна була виступати на Євробаченні у 2020 році, але тоді конкурс скасували.

Мовник TVR зберіг за артисткою право представляти Румунію на Євробаченні в 2021 році, проте вона повинна була презентувати нову композицію.

Дівчина щільно працювала над новим матеріалом, в результаті чого вона представила шість композицій на вибір. Члени комісії з TVR обрали для Євробачення пісню Amnesia.

Трансляція першого півфіналу Євробачення 2021

18 травня відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Цього року він пройде в Роттердамі на сцені арени Ahoy Rotterdam.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників. Зокрема, під 15-м номер виступить гурт Go-A, який представляє Україну на конкурсі.

Онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.