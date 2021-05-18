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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Чому політика та Євробачення завжди поруч: цікаві факти про конкурс (ТЕСТ)

Евровидение

У Роттердамі (Нідерланди) 18 травня стартує довгоочікуваний пісенний конкурс Євробачення 2021. Це музичне свято чекають всі меломани вже два роки, бо конкурс у 2020 році не проводили через пандемію.

Минулого року для всіх стало шоком, що багато міжнародних змагань і конкурсів просто скасували, зокрема йдеться і про Євробачення.

Однак навіть таке значне потрясіння для організаторів Євробачення не новинка, бо конкурс за свою історію бачив і не таке.

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Цікаві факти, скандали, надзвичайні вчинки та історія України на конкурсі – все це Факти ICTV вставили у тест, щоб ви могли перевірити свої знання щодо Євробачення.

Трансляція першого півфіналу Євробачення 2021

18 травня відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Цього року він пройде в Роттердамі на сцені арени Ahoy Rotterdam.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників. Зокрема, під 15-м номер виступить гурт Go-A, який представляє Україну на конкурсі.

Онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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