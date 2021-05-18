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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Де та коли дивитися другий півфінал Євробачення 2021

Де та коли дивитися другий півфінал Євробачення 2021

Другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2021 пройде у четвер, 20 травня, у Роттердамі. У ньому візьмуть участь 17 країн.

Онлайн-трансляцію пісенного конкурсу можна буде подивитися на двох українських телеканалах – СТБ і UΛ: Перший. Захід розпочнеться о 22.00 за київським часом.

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Євробачення 2021: учасники та пісні другого півфіналу

Представник України на Євробаченні 2021, гурт Go-A, вийде на головну сцени Європи у першому півфіналі під 15-м номером.

Церемонія відкриття Євробачення 2021

У Роттердамі пройшла церемонія відкриття Євробачення 2021, на якій були присутні учасники пісенного конкурсу.

Гурт Go-A з’явився на бірюзовій доріжці в костюмах у стилі стімпанк. Вбрання учасників колективу було виготовлене з переробленого пластику.

Учасник з Ісландії не зміг бути присутнім на церемонії відкриття Євробачення, оскільки у співака виявили коронавірусну інфекцію.

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