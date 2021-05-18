Електро-фолк гурт Go-A потрапив у трійку лідерів першого півфіналу Євробачення 2021 за прогнозами букмекерів.
У міжнародному рейтингу представник України на пісенному конкурсі займає третє місце. Перше та друге місця букмекери прогнозують представникам Мальти та Кіпру відповідно.
За даним рейтингом, Україна має 94% на перемогу у першому півфіналі, який відбудеться сьогодні, 18 травня, у Роттердамі.
Go-A вийде на сцену під 15-м номером з повністю україномовною піснею Шум.
Гурт Go-A двічі виступав на репетиції Євробачення 2021
Гурт Go-A двічі виступав на генеральній репетиції Євробачення 2021 перед першим півфіналом.
Причиною повторного виступу стали технічні проблеми зі звуком на сцені Ahoy Arena. Також у подібній ситуації опинилися представники Румунії та Мальти.
Фото: Go-A