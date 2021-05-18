Електро-фолк гурт Go-A потрапив у трійку лідерів першого півфіналу Євробачення 2021 за прогнозами букмекерів.

У міжнародному рейтингу представник України на пісенному конкурсі займає третє місце. Перше та друге місця букмекери прогнозують представникам Мальти та Кіпру відповідно.

Читайте Коли та де дивитися перший півфінал Євробачення 2021

За даним рейтингом, Україна має 94% на перемогу у першому півфіналі, який відбудеться сьогодні, 18 травня, у Роттердамі.

Go-A вийде на сцену під 15-м номером з повністю україномовною піснею Шум.

Гурт Go-A двічі виступав на репетиції Євробачення 2021

Гурт Go-A двічі виступав на генеральній репетиції Євробачення 2021 перед першим півфіналом.

Причиною повторного виступу стали технічні проблеми зі звуком на сцені Ahoy Arena. Також у подібній ситуації опинилися представники Румунії та Мальти.

Фото: Go-A