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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Валентина Чорна |

Гурт Go-A двічі виступав на генеральній репетиції Євробачення 2021

Go-A репетиція в Роттердамі

Гурт Go-A, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021, двічі виступав на генеральній репетиції. Причиною стали технічні проблеми зі звуком.

Про це повідомили представники Суспільного на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Також двічі довелося виступати представникам Румунії та Мальти.

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Ймовірно, це пішло на користь солістці гурту Go-A Катерині Павленко. Оскільки 12 травня вона пропустила репетицію концертного номера через погане самопочуття.

Де та коли дивитися перший півфінал Євробачення 2021

Вже сьогодні, 18 травня, у Роттердамі пройде перший півфінал Євробачення 2021. Гурт Go-A вийде на сцену Ahoy Arena під 15-м номером.

Онлайн-трансляцію Євробачення 2021 можна буде подивитися на двох українських телеканалах – СТБ та UΛ: Перший. Початок о 22.00.

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