Український гурт Океан Ельзи стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend Friends Edition.
Про це повідомили організатори заходу на офіційних сторінках у соціальних мережах. Вони зазначили, що Океан Ельзи ніколи не виступає на фестивалях, тому глядачів очікує особливе шоу.
Гурт вийде на сцену фестивалю Atlas Weekend Friends Edition 9 липня 2021 року.
– Буде все, як ми з вами разом любимо, – написали учасники гурту Океан Ельзи.
Atlas Weekend 2021
Міжнародний фестиваль Atlas Weekend 2021 відбудеться без закордонних артистів через пандемію коронавірусу.
Організатори заходу зазначили, що з 6 по 11 липня 2021 року на ВДНГ пройде альтернативний фестиваль. А виступи закордонних співаків їм довелося перенести на 2022 рік.
Фото: Океан Ельзи