Український гурт Океан Ельзи стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend Friends Edition.

Про це повідомили організатори заходу на офіційних сторінках у соціальних мережах. Вони зазначили, що Океан Ельзи ніколи не виступає на фестивалях, тому глядачів очікує особливе шоу.

Читайте Святослав Вакарчук розкрив таємницю нової пісні Океан Ельзи

Гурт вийде на сцену фестивалю Atlas Weekend Friends Edition 9 липня 2021 року.

– Буде все, як ми з вами разом любимо, – написали учасники гурту Океан Ельзи.

Atlas Weekend 2021

Міжнародний фестиваль Atlas Weekend 2021 відбудеться без закордонних артистів через пандемію коронавірусу.

Організатори заходу зазначили, що з 6 по 11 липня 2021 року на ВДНГ пройде альтернативний фестиваль. А виступи закордонних співаків їм довелося перенести на 2022 рік.

Фото: Океан Ельзи