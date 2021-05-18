Відома американська співачка Аріана Гранде вийшла заміж за свого бойфренда, агента з нерухомості Далтона Гомеса.

Як повідомили інсайдери, весільна церемонія виконавиці була невеличкою та інтимною.

Жодних фото чи відео з весілля у соцмережах Аріани, Далтона та їхніх друзів наразі немає.

– Церемонія справді була інтимною – серед запрошених було менше 20 осіб. Молодята та обидві родини щасливі, – заяив представник співачки.

Зазначається, що весілля Аріани Гранде пройшло в Монтесіто, штат Каліфорнія.

Тут співачка разом із бойфрендом проводила багато вільного часу, незважаючи на те, що жили вони в її будинку в Лос-Анджелесі.

Заручини Аріани Гранде

Про те, що Аріана Гранде виходить заміж, стало відомо в останні дні 2020 року.

Саме наприкінці грудня співачка опублікувала серію милих світлин зі своїм обранцем, 25-річним агентом з нерухомості Далтоном Гомесом.

Окрім цього, на фото Аріана Гранде похизувалася розкішною діамантовою обручкою, підтвердивши таким чином чутки про заручини.

Далтон і Аріана почали зустрічатися в січні 2020 року. Співачка на два роки старша за свого нареченого.

Джерело: People