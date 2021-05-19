Мальта на Євробаченні 2021: як Destiny виступила з піснею Je Me Casse (ВІДЕО)

У першому півфіналі на Євробачення 2021 Мальту представила співачка Destiny з танцювальним хітом Je Me Casse.

18-річна артистка спеціально шукала для конкурсу пісню, яка буде підривати танцполи.

– Я щиро вірю в цю пісню. Вона як нагадування жінкам про їх незалежність, нагадування про те, що нам не потрібні чоловіки, які вказують нам, що робити, – зазначила Destiny.

Трансляція першого півфіналу Євробачення 2021

18 травня відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Цього року він пройде в Роттердамі на сцені арени Ahoy Rotterdam.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників. Зокрема, під 15-м номер виступить гурт Go-A, який представляє Україну на конкурсі.

Онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.