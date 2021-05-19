Мальта на Євробаченні 2021: як Destiny виступила з піснею Je Me Casse (ВІДЕО)

У першому півфіналі на Євробачення 2021 Мальту представила співачка Destiny з танцювальним хітом Je Me Casse.
18-річна артистка спеціально шукала для конкурсу пісню, яка буде підривати танцполи.
– Я щиро вірю в цю пісню. Вона як нагадування жінкам про їх незалежність, нагадування про те, що нам не потрібні чоловіки, які вказують нам, що робити, – зазначила Destiny.
Трансляція першого півфіналу Євробачення 2021
18 травня відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Цього року він пройде в Роттердамі на сцені арени Ahoy Rotterdam.
У першому півфіналі виступлять 16 учасників. Зокрема, під 15-м номер виступить гурт Go-A, який представляє Україну на конкурсі.
Онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.