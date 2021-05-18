Британська супермодель та акторка Наомі Кемпбелл вперше стала мамою у 50 років. Про це вона повідомила на особистій сторінці в Instagram.

Зірка оприлюднила миле фото крихітних ніжок своєї дитини та зазначила, що вона ніколи нікого так не сильно не любила.

– Прекрасне маленьке щастя обрало мене в ролі своєї матері. Це така величезна честь для мене – прийняти в своє життя цю ніжну душу. У мене не вистачає слів, щоб описати зв’язок, який я тепер розділяю з тобою, мій ангел, – написала супермодель.

Чи вдавалася Наомі до процедури ЕКЗ поки невідомо. Модель незаміжня, тому ім’я батька дитини залишається в таємниці.

Раніше жодного натяку на вагітність Наомі не було, тому новина про поповнення в родині зірки стала для всіх несподіванкою.

Наомі Кемпбелл показала бездоганні форми

Відома американська супермодель Наомі Кемпбелл показала свої ідеальні форми у фотосесії топлес.

На чорно-білій світлині 50-річна зірка постала в плавках і з вінком з пір’я на голові. Фото було зроблено під час зйомок для британського глянцю I-D у Кенії.