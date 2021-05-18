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Факти / Шоу-бізнес / Музика
Євгенія Шапоренко |

Наробили шуму: у Go-A розвалилася сцена під час репетиції на Євробаченні

Go-A на Евровидении 2021

Вже о 22.00 за київським часом 18 травня стартує перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021, на якому Україну під 15-м номером представить гурт Go-A.

Колектив вже провів кілька репетицій на сцені конкурсу, які увінчалися для гурту низкою складнощів.

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Без казусу не пройшла і крайня репетиція Go-A. Солістка колективу Катерина Павленко в Instagram розповіла, що прямо під час репетиції роз’їхався пліт, на якому виступали музиканти.

– Коротше, тільки що наробили шуму. Сцену розвалили. У нас щойно роз’їхався пліт, але ми все одно співали. Тому що ми круті, – заявила Павленко.

Трансляція першого півфіналу Євробачення 2021

18 травня відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Цього року він пройде в Роттердамі на сцені арени Ahoy Rotterdam.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників. Зокрема, під 15-м номер виступить гурт Go-A, який представляє Україну на конкурсі.

Онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision

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