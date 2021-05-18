Уже сьогодні, 18 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Цього року він пройде в Роттердамі на сцені арени Ahoy Rotterdam. Де дивитися Євробачення онлайн – читайте на Фактах ICTV.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників. Гурт Go-A, який представить Україну на пісенному конкурсі, виступить під 15-м номером.

Онлайн-трансляцію Євробачення 2021 в Україні можна подивитися на двох телеканалах – СТБ і UA: Перший. Перший півфінал розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2021

Пісні учасників першого півфіналу Євробачення 2021

Перший півфінал Євробачення 2021 розпочне представник від Литви – гурт The Roop з піснею Discoteque. Далі виступить співачка Ana Soklič від Словенії з піснею Amen.

Третя учасниця, яка з’явиться на сцені пісенного конкурсу, – представниця від Росії – співачка Маніжа. Всі пісні першого півфіналу Євробачення 2021 зібрали Факти ICTV.

Фото: Eurovision