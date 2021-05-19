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Факти / Шоу-бізнес
Тетяна Забожко |

Помер актор фільму Бетховен Чарльз Гродін

Помер актор фільму Бетховен Чарльз Гродін

18 травня не стало американського актора Чарльза Гродіна, який зіграв у фільмах Бетховен, Встигнути до півночі та багатьох інших.

Він помер у своєму будинку в Уілтоні у віці 86 років.

Його син Ніколас повідомив, що причиною смерті батька став рак кісткового мозку.

Що відомо про Чарльза Гродіна

Чарльз Гродін розпочав свою акторську кар’єру в 1960-х роках.

Разом із Робертом де Ніро знявся у фільмі Встигнути до півночі.

Також був головним героєм двох частин сімейного фільму Бетховен.

Усього він зіграв понад 50 ролей.

Чарльз Гродін у 1990-х мав власне ток-шоу. Написав низку п’єс і книг.

Джерело: NYT

Фото: Getty Images

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