У першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2021 під третім номером виступала представниця Росії співачка Маніжа.

Попри хвилю хейту на батьківщині, пов’язану з національністю артистки, Маніжа виступила з номером під пісню Russian Woman.

Russian Woman – пісня про емансипацію та реалії тяжкого життя російських жінок. Однак у РФ продемонстрували верх толерантності та захейтили дівчину, мовляв, у неї таджицьке походження і вона не може співати про російських жінок. Хоча Маніжа неодноразово заявляла, що її пісня-маніфест присвячена всім жінкам світу.

У півфіналі Маніжа заспівала досить добре, впоралася з постановкою без затримок, хоча ще на репетиції з конструкцією величезного плаття виникали питання.

Реп-куплет вона зачитала англійською. На величезному екрані транслювався відео різних жінок, які нібито підспівують Маніжі.

Номер про російську жінку звичайно супроводжувався і стереотипами, зокрема кокошником.

Трансляція першого півфіналу Євробачення 2021

18 травня відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення 2021. Цього року він пройде в Роттердамі на сцені арени Ahoy Rotterdam.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників. Зокрема під 15-м номер виступить гурт Go-A, який представляє Україну на конкурсі.

Онлайн-трансляцію першого півфіналу Євробачення 2021 – дивіться на Фактах ICTV.