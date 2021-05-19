Україна на Євробаченні 2021: як Go-A виступив з піснею Шум (ВІДЕО)

У першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення 2021 під 15-им номером виступив український гурт Go-A з піснею Шум.

В основі номера, як і в тексті пісні Шум, лежить пробудження всього живого, закликання весни та початок чогось нового.

Яскрава графіка, візуальні ефекти та хореографія гармонійно доповнили конкурсний номер Go-A.

Фронтвумен музичного колективу Катерина Павленко постала на сцені в зеленій шубі, яка несе в собі тонкий натяк на народний елемент.

Сам трек Шум – це адаптація українського обряду водіння Шуму під сучасні реалії.

Варто зазначити, що вперше на сцені Євробачення прозвучала україномовна пісня.

Як проголосувати за Україну на Євробаченні 2021

Сьогодні, 18 травня, о 22.00 за київським часом розпочався перший півфінал Євробачення 2021. Жителі України можуть проголосувати за будь-якого вподобаного учасника конкурсу, крім українських представників.

Однак існує спосіб, який дозволить проголосувати за Україну на Євробаченні 2021. Для цього необхідна сім-карта одного з операторів країн-учасниць пісенного конкурсу.

Фото: Eurovision