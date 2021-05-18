Білл Гейтс пішов з управління компанії Microsoft через звинувачення у сексуальних стосунках зі своєю колегою.

За даними видання The Wall Street Journal, компанія Microsoft провела внутрішнє розслідування після заяви однієї з співробітниць. Жінка стверджувала, що мала інтимні стосунки з Біллом Гейтсом, які почалися ще у 2000 році.

Під час розслідування деякі співробітники визнали, що Гейтсу варто покинути раду директорів. Однак мільярдер пішов у відставку раніше, ніж закінчилася перевірка.

За словами прес-секретаря Білла Гейтса, його роман зі співробітницею закінчився мирним шляхом.

– Майже 20 років тому був роман, який закінчився за взаємною згодою. Рішення Білла покинути раду директорів ніяк не пов’язане з цим питанням. Насправді, він висловив зацікавленість в тому, щоб приділяти більше часу своїй благодійній діяльності, – заявила речниця мільярдера. Крім цього, подібне розслідування провело видання The New York Times. За його даними, Білл Гейтс неодноразово проявляв інтерес до своїх співробітниць та запрошував їх на побачення. Наприклад, у 2006 році мільярдер відправив своїй колезі лист із запрошенням на вечерю. Також Білл зазначив, що дівчина може не відповідати, якщо її щось бентежить.

Білл Гейтс розлучається з дружиною

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс розлучається з дружиною Меліндою Гейтс після 27 років шлюбу.

Екс-подружжя зазначило, що вони разом ухвалили це рішення. Також Білл та Мелінда додали, що вони продовжать співпрацювати один з одним.

Джерело: The Wall Street Journal, The New York Times