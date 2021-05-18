Вже 18 травня в Роттердамі відбудеться перший півфінал Євробачення 2021. Другий півфінал пройде 20 травня, фінал – 22 травня.

Прогнози букмекерів постійно змінюються. Станом на 18 травня на першій сходинці у рейтингу впевнено лідирує Італія. Країну представлятиме рок-гурт Maneskin – 23%.

На другому місці розташувалася Франція, яку представлятиме співачка Barbara Pravi – 19%.

Третє місце займає виконавиця з Мальти – Destiny – 12%. Представник Ісландії піднявся в таблиці на четверту сходинку – Daði og Gagnamagnið – 7%.

Далі йде Кіпр – 7%, Болгарія – 6%, Швейцарія – 5%.

Гурт Go-A, який представлятиме Україну на Євробаченні 2021, вже досить довго тримається на 8 місці – 2%. Варто зазначити, що колектив набрав найбільшу кількість балів, на думку журналістів, присутніх на першій репетиції в Роттердамі.

На останньому 39 місці з найменшим показником букмекерів розташувалася Грузія – менше 1%.

Де та коли дивитися Євробачення 2021

Пряму трансляцію Євробачення 2021 в Україні можна буде подивитися на двох українських телеканалах – СТБ і UΛ: Перший. Перший півфінал 18 травня розпочнеться о 22.00.

Детальніше де та коли дивитися Євробачення 2021 – читайте на Фактах ICTV.