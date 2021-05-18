У День пам’яті жертв депортації кримських татар співачка Джамала поділилася особистою історією. Зірка зазначила, що події, які трапилися 18 травня 1944 року стали трагедією для її родини.

На сторінці в Instagram Джамала оприлюднила допис, у якому розповіла про депортацію своєї прабабусі. Її посадили в товарні вагони та відправили в Середню Азію.

Артистка зізналася, що ця історія залишила глибокий слід на її житті та творчості.

– Її з п’ятьма маленькими дітьми на руках посадили в товарні вагони та відправили потягом до Середньої Азії. Тоді мій прадідусь був на війні. Їхали в жахливих умовах майже два тижні. Найменша донечка, на жаль, померла в дорозі. Дівчинку навіть не дали поховати. Радянські солдати просто забрали її, – поділилася співачка.

На основі розповідей своєї прабабусі Джамала написала пісню 1994, яку присвятила трагічним подіям, пов’язаним з депортацією кримських татар.

З цією зворушливою композицією співачка перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2016.

Річниця депортації кримських татар

Сьогодні, 18 травня, виповнилося 77 років із дня депортації кримських татар. Трагедія, яка трапилася 18-21 травня 1944 року, є одним із найбільших злочинів тоталітарної машини СРСР.

Детальніше про річницю депортації кримських татар – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Джамала