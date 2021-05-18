65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2021 пройде у Роттердамі на сцені Ahoy Arena. У першому півфіналі, який відбудеться 18 травня, виступлять 16 учасників.

Представник України, гурт Go-A, вийде на сцену Євробачення в першому півфіналі під 15-м номером.

Порядок виступів країн на Євробаченні 2021

Литва – The Roop – Discoteque Словенія – Ana Soklič – Amen Росія – Manizha – Russian woman Швеція – Tusse – Voices Австралія – Montaigne – Technicolor Північна Македонія – Vasil – Here I Stand Ірландія – Lesley Roy – Maps Кіпр – Elena Tsagrinou – El Diablo Норвегія – TIX – Fallen Angel Хорватія – Albina – Tick-Tock Бельгія – Hooverphonic – The Wrong Place Ізраїль – Eden Alene – Set Me Free Румунія – Roxen – Amnesia Азербайджан – Efendi – Mata Hari Україна – Go-A – Shum Мальта – Destiny – Je Me Casse

Хто їде на Євробачення 2021 від України

Україну на міжнародному конкурсі представлятиме електро-фолк гурт Go-A. На сцені Євробачення колектив виступить з піснею Шум, в основі якої лежить обряд пробудження та закликання весни.

Go-A виконає повністю україномовну композицію, оскільки гурт прагне популяризувати фольклор та народні традиції. Що відомо про представника України на Євробаченні 2021 – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua