У першому півфіналі 65-го пісенного конкурсу Євробачення 2021 під восьмим номером виступила представниця Кіпру співачка Елена Цагріна.

Виконавиця вийшла на сцену з піснею El Diablo, що в перекладі з іспанської означає диявол.

Представниця Кіпру співає про те, що закохалася та віддала своє серце дияволу. Вона порівнює любов з вогнем.

Номер вийшов яскравим, крім постановки балету, позаду учасників вирувало полум’я.

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2021

Сьогодні, 18 травня, о 22.00 за київським часом розпочався перший півфінал Євробачення 2021, яке проходить у Роттердамі.

У першому півфіналі виступить 16 учасників, серед яких представник від України – група Go-A. Дивіться пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision